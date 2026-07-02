القيمة السوقية للاعبي مونديال 2026.. لامين جمال يتسيد القائمة برقم فلكي

نشر مرصد كرة القدم الدولي (CIES)، قائمة بأسماء نجوم مونديال 2026 الذين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل كبيركنتيجة لأدائهم في البطولة.

ورد التقرير الارتفاع الجنوني في قيم اللاعبين خلال هذا الصيف إلى أبعاد استراتيجية واضحة، حيث لم تعد الأندية الكبرى تشتري الحاضر الفني فقط، بل تدفع مبالغ فلكية لتأمين المستقبل من خلال المراهنة على عامل السن، والتحصين التعاقدي عبر عقود ممتدة لأعوام عدة لاحقة لحماية الحقوق الاقتصادية بنسبة 100%، مضافاً إليها خوارزمية قياس القدرة المالية لأندية الصفوة المتوقع دخولها في صفقات الشراء مع احتساب نسب التضخم التصاعدية.

السوق يتوج ملكه الجديد

وفي ضوء هذا المعترك العالمي، تربع الفتى الإسباني لامين جمال على عرش التقييم العالمي محلقاً بفارق شاسع بعد أن قفزت قيمته السوقية من حدود مئتي مليون يورو قبل المونديال لتلامس سقف متوقع ما بين 316 و368 مليون يورو.

هذا الانفجار في القيمة السوقية أتى على الرغم من أن جمال اكتفى بهدف واحد خلال 3 مباريات كونه عائد من اصابة، على عكس الفايكنغ النرويجي إيرلينغ هالاند الذي نجح في فك عقدته الدولية تماماً.

هالاند يخترق حاجز الـ200 مليون

وارتفعت قيمة هالاند السوقية الذي قاد بلاده لدور الـ16إلى ما بين 208 و242 مليون يورو بعد أن كانت لا تتجاوز 190 مليوناً قبل البطولة، مستنداً أيضا إلى عقد تاريخي مع ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي يمتد حتى عام 2034.

هالاند حمل أحلام النرويج على كتفيه في هذا المونديال مسجلاً خمسة أهداف، وتجلت ذروة إسهاماته عندما أحرز هدف الفوز الدراماتيكي والقاتل في شباك كوت ديفوار ليعبر ببلاده رسمياً إلى ثمن النهائي في مواجهة نارية مرتقبة ضد البرازيل، ليثبت للعالم أن فاعليته التهديفية تمتد لتصنع الفارق مع بلاده أيضا في المواعيد الكبرى.

مبابي.. الاستقرار الذي يتفوق على المنطق

وفي ذات السياق القيادي، يظل الملك غير المتوج للمونديال كيليان مبابي يؤكد أن قيمته السوقية المستقرة بين 157 إلى 183 مليون يورو محكومة بجودته كونه رجل المناسبات التاريخية الأول، متجاوزاً القيود الجامدة لخوارزميات الأعمار التي وضعته ثالثاً مقارنة بجمال وهالاند نظراً لأنه يبلغ 27 عاما.

وقاد مبابي "الديوك" الفرنسية بفاعلية هجومية مرعبة بعد أن انفجر بتسجيله ستة أهداف في البطولة حتى الآن، وجاءت أهدافه كلها في أوقات حاسمة فككت العقد الدفاعية للمنافسين، وكان آخرها استعراضه الفذ الذي قاد به فرنسا لانتصار عريض بثلاثية نظيفة على السويد أهّلهم بثقة إلى دور الـ16 لمواجهة باراغواي التي أقصت ألمانيا.

صعود ناري لأوليسي

ولم تقتصر الإثارة المالية على ثلاثي القمة، بل امتدت لتشمل الجيل الجديد الذي استغل المنصة المونديالية ليرفع أسهمه، وفي مقدمتهم النجم الفرنسي مايكل أوليسي الذي فرض نفسه كأحد أفضل صناع اللعب في البطولة وشكّل ثنائية مرعبة مع مبابي، لتتضاعف قيمته السوقية وتصل إلى ما بين 130 و152 مليون يورو بعد صناعته 5 أهداف عبر تمريرات حاسمة.

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وكان بايرن ميونخ الألماني قام بتحصين عقد أوليسه الممتد حتى 2029، بعد اظهار ريال مدريد اهتمامه باللاعب.

روجرز يضاعف قيمته مع توخيل

وفي سياق إعادة الصياغة محلياً ودولياً، برز الجناح الإنجليزي مورغان روجرز كأحد أكثر الرابحين من فلسفة المدرب توماس توخيل، محولاً دوره كخيار تكتيكي مرن مع منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مادة دسمة لأسواق المال الرياضية.

روجرز، الذي كان يُسعّر بحوالي 35 مليون يورو قبل انطلاق البطولة، تضاعفت مرات عدة لتبلغ قيمته السوقية ما بين 123 و143 مليون يورو قبل معركة ربع النهائي.

وأكدت إحصائيات منصة "فوت موب" فاعلية اللاعب المطلقة، بفضل نجاحه في استعادة الكرة بثلث ملعب الخصم بمعدل 2.1 مرة في كل 90 دقيقة عبر الضغط العالي.

يلدز وغولر.. ثمن البقاء لا الرحيل

وبالتوازي مع هذا التوهج، ورغم توديع تركيا المونديال باكرا، إلا أن القيمة السوقية لجوهرة يوفنتوس كنان يلدز ومواطنه أردا غولر شهدت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ لدى الأول المرتبط بعقد مع السيدة العجوز حتى 2030 ما بين 120 و140 مليون يورو، وتلامس الـ100 مليون لدى نجم ريال مدريد الشاب.

وبحسب خوارزميات "مرصد كرة القدم للدراسات الرياضية " (CIES)، فإن هذه القفزة لا تعني حتمية رحيلهما بقدر ما تعكس مسارعة الأندية الكبرى لتحصين عقود هذين النجمين بشروط تعجيزية قد تتجاوز 150 مليون يورو لحمايتهما من الإغراءات الإنجليزية المتوقعة فور انتهاء المونديال.

وفي الخطوط الخلفية، جاء الانفجار الصارخ من الجناح الأيسر الإيفواري الشاب يان ديوماندي المولود في عام 2006، والذي قاد دفاع الأفيال ببسالة منقطعة النظير وشل حركة أبرز مهاجمي العالم، ولم يكتفِ بقطع الكرات بل ساهم هجومياً بتمريرة حاسمة لكن طريق الأفيال توقف عند دور الـ32، لتشتعل قيمته السوقية وتصل ما بين 116 و135 مليون يورو الأجنحة الشبان طلباً في السوق الأوروبية، علما أن قيمته السوقية كانت مطلع العام أقل من 40 مليون يورو.

بوعدي.. المزاد المغربي المفتوح

ومن بين اللاعبين الواعدين الذين برزوا بشكل لافت خلال المونديال، المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، البالغ من العمر 18 عاما، والذي تروج حوله الكثير من الشائعات حول امكانية انتقاله بعد المونديال لعدة فرق نخبة يتقدمها مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. وقد قدرت قيمته السوقية بعد ما قدمه في المونديال بما يقارب 75 مليون يورو.