بعد 3 أعوام و28 هدفا.. كافاني يودع بوكا جونيورز برسالة مؤثرة

أعلن المهاجم الدولي الأوروغوياني السابق إديسون كافاني رحيله رسمياً عن صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، منهياً مسيرة استمرت ثلاثة أعوام داخل النادي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده، دون أن يكشف عن أي نية لاعتزال كرة القدم، رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره.

وجاء إعلان رحيل كافاني، الأربعاء، ليؤكد ما تداولته وسائل إعلام أرجنتينية خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب نهاية علاقته ببوكا جونيورز، بعد فترة لم تشهد تحقيق النتائج التي كان يطمح إليها الطرفان.

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أنهى كافاني ارتباطه الرسمي ببوكا جونيورز بعد فسخ عقده الذي بدأ في يوليو 2023، ليغادر النادي قبل نهاية تعاقده، مؤكداً بذلك صحة التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيله خلال الفترة الأخيرة.

وكان المهاجم الأوروغوياني قد انضم إلى بوكا جونيورز وسط استقبال جماهيري كبير، بعدما قرر خوض تجربة جديدة في الكرة الأرجنتينية عقب مسيرة أوروبية حافلة، آملاً في تقديم إضافة قوية للفريق وإثراء مسيرته الكروية بتجربة مختلفة.

رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي

ووجه كافاني رسالة وداع إلى جماهير النادي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، قال فيه: "كما علمني أحد المدربين الذين عملت معهم، الطريق هو المكافأة، والطريق كان رائعاً".

وأضاف المهاجم المخضرم أنه لا يشعر بأي ندم تجاه قراره بالانتقال إلى بوكا جونيورز، مؤكداً أن رغبته في ارتداء قميص النادي كانت حقيقية، وأنه بذل كل ما لديه منذ اليوم الأول.

وقال في رسالته: "لن أندم أبداً على قراري بالمجيء إلى هنا، فقد كنت أملك رغبة كبيرة في اللعب لهذا النادي، وقدمت كل ما أستطيع".

وصل كافاني إلى بوكا جونيورز وسط آمال كبيرة من جماهير النادي، إذ أكد عند انضمامه أن التجربة الجديدة منحته دوافع إضافية للاستمرار في المنافسة، وتعهد وقتها بتقديم أقصى ما لديه في كل مباراة.

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إلا أن مسيرته لم تسر كما كان يتمنى، حيث اعترف اللاعب بأنه واجه العديد من اللحظات الصعبة التي حالت دون ترك الأثر الذي كان يطمح إليه داخل النادي، مشيراً إلى أن الظروف لم تساعده على تقديم أفضل مستوياته.

الإصابات حرمت كافاني من الاستمرارية

لعبت الإصابات المتكررة دوراً بارزاً في تراجع مشاركة كافاني مع الفريق، إذ افتقد الاستمرارية خلال مواسمه الثلاثة، ولم يتمكن من الظهور بصورة منتظمة.

وخاض المهاجم الأوروغوياني 81 مباراة بقميص بوكا جونيورز في مختلف المسابقات، شارك منها في 27 مباراة كاملة، ونجح في تسجيل 28 هدفاً، لكنه أنهى تجربته دون التتويج بأي بطولة مع النادي.

تزامن رحيل كافاني أيضاً مع تولي المدرب رودولفو أروابارينا القيادة الفنية لبوكا جونيورز، حيث لم يكن المهاجم الأوروغوياني ضمن خططه للموسم الجديد، وهو ما ساهم في الوصول إلى قرار إنهاء العلاقة بين الطرفين.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الأندية والمنتخب

ورغم انتهاء تجربته مع بوكا جونيورز دون تتويج، فإن كافاني يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرته الاحترافية.

وسبق للمهاجم الأوروغوياني أن دافع عن ألوان نابولي الإيطالي، حيث توج بلقب كأس إيطاليا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ويحقق معه ستة ألقاب في الدوري الفرنسي وخمسة ألقاب في كأس فرنسا، كما لعب لاحقاً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الأوروغوياني مع نادي دانوبيو في بداية مسيرته.

وعلى الصعيد الدولي، مثل كافاني منتخب أوروغواي لمدة 15 عاماً، وخاض 136 مباراة دولية، سجل خلالها 58 هدفاً، ليعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ منتخب بلاده، قبل أن يختتم الآن فصلاً جديداً من مسيرته الكروية، مع استمرار الغموض حول وجهته المقبلة، في ظل عدم إعلانه اعتزال كرة القدم.