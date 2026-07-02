بالفيديو.. سر ظهور مقاتلات أمريكية في سماء ملعب مباراة الولايات المتحدة والبوسنة‬

ظهرت مقاتلات أمريكية في سماء ملعب “ليفاي” بسانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، قبيل انطلاق مباراة الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026، فجر الخميس.

ونشر صحفيون وناشطون كانوا موجودين في المدرجات، عبر حساباتهم على منصة “إكس”، مقاطع فيديو توثق لحظة ظهور المقاتلات في السماء خلال البروتوكول الرسمي للمنتخبين على أرضية الملعب قبل ركلة البداية.

بدوره، نشر حساب الاستجابة السريعة لوزارة الحرب الأمريكية عبر منصة “إكس”، مشهدا من تحليق المقاتلات، معلقا عليه “حظا جيدا” مع إشارة لحساب المنتخب الأمريكي لكرة القدم.

ووثق اليوتيوبر الأمريكي “آي شو سبيد” في بث مباشر شاركه عبر قناته على “يوتيوب”، مشاهد ظهور المقاتلات، أثناء حضوره لدعم منتخب بلاده في المواجهة.

وانتهى اللقاء بفوز الولايات المتحدة بهدفين دون مقابل، بعد طرد مهاجمها فولارين بالوغون في الدقيقة 64 من عمر المباراة، رغم تسجيله هدف التقدم في الدقيقة 45 بنهاية الشوط الأول.

وضرب منتخب الولايات المتحدة موعدا ناريا مع بلجيكا في دور الـ16، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل.

وتأهلت الولايات المتحدة إلى دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي بعد بلوغها في مونديال قطر 2022، وتعد هذه المشاركة الـ12 لأمريكا في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز لها بلوغ الدور نصف النهائي في مونديال 1930.