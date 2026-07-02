"الهدف الأكثر تأخرًا في تاريخ كأس العالم".. أرقام صادمة من مباراة بلجيكا والسنغال

حقق منتخب بلجيكا فوزًا دراماتيكيًا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بمباراة جمعتهما على ملعب "سياتل" وحضرت الندية فيها لآخر ثواني اللقاء.

وقد تأخرت بلجيكا بنتيجة 2-0 حتى الدقيقة 85، وهي أبعد نقطة في الوقت الأصلي من مباراة بكأس العالم يتأخر فيها منتخب بفارق هدفين أو أكثر ثم ينجح في تجنّب الهزيمة، وفقًا لشبكة "أوبتا".

الهدف الأكثر تأخرًا في تاريخ كأس العالم

فيما سجّل يوري تيليمانس ركلة الجزاء الحاسمة لبلجيكا عند الدقيقة 124:44، وهو الهدف الأكثر تأخرًا في تاريخ كأس العالم.

وقد أصبح منتخب بلجيكا أول فريق يفوز بمباراة في كأس العالم بعد تأخره بفارق هدفين أو أكثر منذ أن حقق المنتخب البلجيكي نفسه ذلك أمام اليابان في عام 2018، ليصبح ثاني منتخب فقط يحقق هذا الإنجاز في مباراتين بالبطولة بعد ألمانيا (ضد المجر في 1954 وضد إنجلترا في 1970).

وقد سجل منتخب بلجيكا من كلتا تسديدتيه على المرمى في الشوط الثاني من هذه المباراة (الوقت الأصلي)، حيث جاء الهدفان بفارق 159 ثانية فقط بينهما.

وقد صنع لياندرو تروسارد لاعب منتخب بلجيكا فرصاً أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم 2026 (16 فرصة)، كما قدم التمريرة الحاسمة لهدف التعادل الذي سجله يوري تيليمانس في هذه المباراة.

تم استبدال كيفين دي بروين في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في كأس العالم 2026، بعد أن لعب المباراة كاملة في كل من مبارياته الـ13 الأولى في البطولة، وكانت مباراة اليوم هي الأسرع التي يتم فيها استبداله في البطولة (الدقيقة 56).

سجل تهديفي رائع "بلا قيمة"

سجل إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال 4 أهداف في كأس العالم 2026، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب أفريقي في نسخة واحدة من البطولة، والذي كان يحمله روجيه ميلا منذ عام 1990.

أصبح حبيب ديارا بعد تسجيله الهدف الافتتاحي أول لاعب في تاريخ منتخب السنغال يسجل في أول مباراتين يبدؤهما كأساسي في كأس العالم.

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أصبح منتخب السنغال أول منتخب أفريقي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.