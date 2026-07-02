من وسط الركام.. أطفال غزة يوجهون رسالة دعم لمنتخب البوسنة

نشرت منظمة إنسانية بوسنية، عبر حسابها على فيسبوك، مقطعا مصورا يظهر مجموعة من أطفال قطاع غزة وهم يوجهون رسالة دعم لمنتخب البوسنة والهرسك.

وأظهر المقطع الأطفال من بين حطام المباني في غزة وهم يقلدون احتفالات لاعبي البوسنة بتسجيل الأهداف.

وعلقت المنظمة الإنسانية (Pomozi.ba) على الفيديو قائلة: "إن الدعم لمنتخبنا يأتي اليوم من هؤلاء الأطفال الشجعان، حيث ترددت أصداء تشجيع البوسنة والهرسك من بين الأنقاض، وحملت رسالتهم امتنانا صادقا لكل من وقف معهم في أوقاتهم العصيبة".

تحمل هذه اللفتة التضامنية رمزية خاصة، إذ شهدت المباريات السابقة للمنتخب البوسني في المونديال هتافات قوية من الجماهير البوسنية في المدرجات لفلسطين.

ونقلت وسائل إعلام بوسنية مبادرة إنسانية أطلقتها المنظمة الإنسانية البوسنية، والتي تدعو المواطنين للتبرع بمارك بوسني واحد عبر الاتصال بالخط الإنساني عن كل هدف يسجله المنتخب.

وأعلنت المنظمة أن في أحد المباريات السابقة للمنتخب شهدت جمع 26 ألف مارك بوسني بفضل أكثر من 13 ألف اتصال لدعم غزة.

وغادر منتخب البوسنة المونديال بعد خسارته أمام صاحب الأرض، المنتخب الأمريكي بهدفين مقابل لا شيء ضمن أدوار الـ 32 الإقصائية.