من بينها الجزائر.. لماذا فضّل أوليسي فرنسا على 3 منتخبات أخرى؟

فرض الشاب مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، اسمه كواحد من ألمع النجوم في النسخة الحالية من كأس العالم بتألقه الشديد بقميص المنتخب الفرنسي.

وأذهل أوليسي (24 عاما) عشاق كرة القدم بقدمه اليسرى السحرية، وقدرته الفائقة على صنع الفارق بلمسة واحدة، فقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة في 4 مباريات بكأس العالم، وهو الوحيد الذي فعل ذلك في المونديال.

وكان أوليسي قد ظهر بقميص المنتخب الفرنسي لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2024، وأصبح اليوم بمثابة "منظم إيقاع" الديوك على حد تعبير شبكة "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية، لكنه ورغم ذلك كان بإمكانه تمثيل 3 منتخبات أخرى هي الجزائر، نيجيريا أو حتى إنجلترا.

أصول متنوعة

ويتمتع أوليسي بأصول متنوعة، فاللاعب وُلد يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2001 في العاصمة البريطانية لندن، لأب نيجيري وأم تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

وفي هذا الصدد كان أوليسي واضحا للغاية منذ "نعومة أظافره"، إذ قرّر تمثيل فرنسا وبالفعل ارتدى قميص الديوك في جميع الفئات السنية مع عدد من المدربين أبرزهم تيري هنري، وصولا إلى الفريق الأول مع ديدييه ديشان.

وصرّح أوليسي في مؤتمر صحفي عند استدعائه لأول مرة لمنتخب الكبار "أمي من فرنسا. عندما كنت صغيرا كنت آتي إلى هنا. لطالما كان لدي هذا الارتباط بفرنسا، وأنا فخور بذلك".

وعن أبرز اللاعبين الذين أُعجب بهم، أضاف في المؤتمر ذاته "زين الدين زيدان، هنري. في الحقيقة هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين في هذا الفريق، لكني كنت معجبا بهذين اللاعبين تحديدا".

وفي فترة نشأته في إنجلترا مرّ أوليسي بأكاديميات أندية أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي وريدينغ، ومع ذلك "ظل وفيا للمنتخبات الفرنسية في جميع فئاتها السنية متجاهلا إغراءات منتخبات الأسود الثلاثة".

محاولات بقية المنتخبات

كان منتخب نيجيريا أول من بادر لاستدعاء أوليسي، فوقع الاختيار عليه عام 2021 ليكون على قائمة الاحتياط لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا ضد بنين وليسوتو.

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وبعد عامين، وفي وقت كان فيه أوليسي يتألق مع كريستال بالاس تلقى إشارات اهتمام من منتخب الجزائر بقيادة مدربه في ذلك الوقت جمال بلماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 نشر الدولي الجزائري السابق ياسر لعروسي رسالة عبر حسابه بإنستغرام لتحفيز اللاعب على ارتداء قميص الجزائر كتب فيها "مايكل أوليسي، نحن ننتظرك"، دون أن يصدر أي رد فعل من عائلة اللاعب والمقربين منه.

بعدها كان من الممكن أن تكون بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) بمثابة نقطة تحول حاسمة في مسيرة أوليسي الدولية، ففي ذلك الموسم سجل اللاعب 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة بقميص كريستال بالاس، ورغم ذلك لم يضمه ديشان إلى قائمة فرنسا.

لم يغب ذلك عن مسؤولي المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت الذي كان يأمل استدعاءه لقائمة "الأسود الثلاثة"، لكن إجراءات إدارية استغرقت الكثير من الوقت لم تسمح بوجوده مع الفريق في اليورو.

بداية قوية

وبدلا من الظهور في يورو 2024، شارك أوليسي مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس، وقدّم بطولة رائعة مع المدرب هنري حصد خلالها الميدالية الفضية وسجل هدفين وصنع خمسة.

وخلال الأولمبياد قال هنري "رغبته في اللعب لفرنسا تثير قشعريرة جسدي. كان بإمكانه الذهاب لليورو مع إنجلترا لكنه قرر خوض الأولمبياد مع فرنسا. نحن نتحدث عن اللاعبين اليوم ونقص ولائهم أو حبهم للقميص.. هو، حلمه هو اللعب لفرنسا. لذلك أكنّ له احتراما كبيرا".

وفي مطلع موسم 2024-2025 استدعى ديشان أوليسي، وكسبت فرنسا "معركة ضمه"، ليقود حلم الفريق في التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1998 و2018، كما أصبح منافسا شرسا على الكرة الذهبية وفق الشبكة ذاتها.