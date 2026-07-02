"أنا أرجنتيني 200%".. بوكيتينو يصدم الأمريكيين بعد التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

أكد المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أنه لا يزال يشعر بأنه "أرجنتيني بنسبة 200%"، رغم قيادته المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على أن انتماءه الوطني لم يتغير.

وقال بوكيتينو، خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في مدينة سانتا كلارا: "أنا أرجنتيني بنسبة 200%، هذا شعوري، لكن عندما تكون جزءا من مشروع كبير مثل الذي نبنيه مع المنتخب الأمريكي، فإنك تستمتع بهذه التجربة".

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني ردا على سؤال حول ما إذا كان بدأ يشعر بأنه أمريكي بعد النجاح الذي حققه مع المنتخب في المونديال.

وكان بوكيتينو قد شارك بحماس لاعبيه في غناء الأغنية الشهيرة "Take Me Home, Country Roads" للمغني جون دنفر عقب نهاية المباراة، لكنه أوضح: "من المستحيل ألا تغني هذه الأغنية عندما تُعزف، فهي رائعة. لكنني أرجنتيني بنسبة 200%، آسف، لن أكذب".

وعن المباراة، أشاد بوكيتينو برد فعل لاعبيه بعد طرد المهاجم فولارين بالوغون، مؤكدا أن الفريق أثبت تماسكه وروحه القتالية، وقال: "بعد البطاقة الحمراء تحدثنا عن ضرورة إظهار أننا فريق واحد، وكانت تلك هي اللحظة المناسبة لإثبات ذلك. اللاعبون هم الأبطال ويستحقون كل الإشادة".

واعترض المدرب على قرار طرد بالوغون، معتبرا أنه غير مستحق، وقال: "بالنسبة لي لم تكن بطاقة حمراء إطلاقا. شاهدت اللقطة عبر التلفاز، ولم تكن هناك أي نية للتدخل بعنف، بل كانت كرة عادية في كرة القدم. كما أعتقد أن جميع القرارات التحكيمية المتقاربة اليوم لم تصب في مصلحتنا".

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين سجلهما فولارين بالوغون ومالك تيلمان، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بالوغون نفسه.

إعلان

وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور المقبل منتخب بلجيكا، الذي وصفه بوكيتينو بأنه "منتخب مليء بالجودة"، مشيدا أيضا بمدربه رودي غارسيا، ومؤكدا أنه "يعرفه جيدا".