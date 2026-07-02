رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بوكيتينو يصدم الأمريكيين بعد التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, celebrates victory after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي (الفرنسية)
Published On 2/7/2026
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آخر تحديث: 09:02 (توقيت مكة)

أكد المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أنه لا يزال يشعر بأنه "أرجنتيني بنسبة 200%"، رغم قيادته المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على أن انتماءه الوطني لم يتغير.

وقال بوكيتينو، خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في مدينة سانتا كلارا: "أنا أرجنتيني بنسبة 200%، هذا شعوري، لكن عندما تكون جزءا من مشروع كبير مثل الذي نبنيه مع المنتخب الأمريكي، فإنك تستمتع بهذه التجربة".

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وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني ردا على سؤال حول ما إذا كان بدأ يشعر بأنه أمريكي بعد النجاح الذي حققه مع المنتخب في المونديال.

وكان بوكيتينو قد شارك بحماس لاعبيه في غناء الأغنية الشهيرة "Take Me Home, Country Roads" للمغني جون دنفر عقب نهاية المباراة، لكنه أوضح: "من المستحيل ألا تغني هذه الأغنية عندما تُعزف، فهي رائعة. لكنني أرجنتيني بنسبة 200%، آسف، لن أكذب".

وعن المباراة، أشاد بوكيتينو برد فعل لاعبيه بعد طرد المهاجم فولارين بالوغون، مؤكدا أن الفريق أثبت تماسكه وروحه القتالية، وقال: "بعد البطاقة الحمراء تحدثنا عن ضرورة إظهار أننا فريق واحد، وكانت تلك هي اللحظة المناسبة لإثبات ذلك. اللاعبون هم الأبطال ويستحقون كل الإشادة".

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, celebrates victory with his players after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
بوكيتينو يحتفل مع لاعبي أمريكا عقب الفوز على البوسنة والهرسك (الفرنسية)

واعترض المدرب على قرار طرد بالوغون، معتبرا أنه غير مستحق، وقال: "بالنسبة لي لم تكن بطاقة حمراء إطلاقا. شاهدت اللقطة عبر التلفاز، ولم تكن هناك أي نية للتدخل بعنف، بل كانت كرة عادية في كرة القدم. كما أعتقد أن جميع القرارات التحكيمية المتقاربة اليوم لم تصب في مصلحتنا".

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين سجلهما فولارين بالوغون ومالك تيلمان، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بالوغون نفسه.

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وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور المقبل منتخب بلجيكا، الذي وصفه بوكيتينو بأنه "منتخب مليء بالجودة"، مشيدا أيضا بمدربه رودي غارسيا، ومؤكدا أنه "يعرفه جيدا".

المصدر: الصحافة الإسبانية

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