أسرع أهداف البدلاء في تاريخ كأس العالم..أحدهم في مونديال 2026

شهدت نهائيات كأس العالم عبر التاريخ لحظات استثنائية، كان أبطالها لاعبون دخلوا من دكة البدلاء واحتاجوا وقتا قياسيا لتسجيل أهداف حاسمة.

ويتصدر القائمة الأوروغوياني ريتشارد موراليس الذي سجل أسرع هدف لبديل بعد 16 ثانية فقط من دخوله خلال مواجهة السنغال في نسخة 2002، في مباراة انتهت بنتيجة (3-3).

دخل المهاجم الأوروغوياني ريتشارد موراليس كبديل في بداية الشوط الثاني خلال مواجهة أوروغواي أمام السنغال في كأس العالم 2002، بعد أن حلّ مكان سيباستيان أبريو. ولم يحتج اللاعب سوى 16 ثانية فقط ليترك بصمته، مسجلا هدفا سريعا أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء بعد أن كان متأخرا 3-1. وانتهت المباراة في النهاية بنتيجة 3-3، ليبقى هذا هدفاً واحداً من أسرع الأهداف التي سجلها لاعب بديل في تاريخ المونديال.

ماتيا سوانبرغ – السويد

دخل لاعب الوسط السويدي ماتيا سوانبرغ كبديل في الدقيقة 84 خلال مواجهة السويد أمام تونس في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعدما حلّ مكان يسبر كارلستون. ولم يحتج سوى 18 ثانية فقط ليهز الشباك، موقعا هدفا سريعا وسّع به الفارق إلى 4-1. وانتهت المباراة بفوز السويد 5-1، في واحدة من أبرز لحظات البدلاء في تلك النسخة من المونديال.

إيبي ساند – الدنمارك

دخل المهاجم الدنماركي إيبي ساند كبديل في مباراة دور الـ16 من كأس العالم 1998 أمام نيجيريا، حيث حلّ مكان بيتر مولر في الدقيقة 59. ولم يحتج سوى 21 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل هدف ثالث لمنتخب بلاده، جاء ليعمّق الفارق إلى 3-0 ويؤكد تفوق الدنمارك في اللقاء. وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 4-1.

مارتسين زيفلاكوف – بولندا

دخل المهاجم البولندي مارتسين زيفلاكوف كبديل في الدقيقة 65 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة في دور المجموعات من كأس العالم 2002، بعد أن حلّ مكان سيزاري كوشارسكي. ولم يحتج سوى 59 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل الهدف الثالث لبولندا، رافعا النتيجة إلى 3-0 ومؤكدا تفوق فريقه في اللقاء. وانتهت المباراة بفوز بولندا 3-1.

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راندال كولو مواني – فرنسا

دخل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني كبديل في الدقيقة 78 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما حلّ مكان عثمان ديمبيلي. ولم يحتج سوى 65 ثانية فقط ليترك بصمته، مسجلا الهدف الثاني لفرنسا ورافعا النتيجة إلى 2-0، في لحظة حاسمة من اللقاء. وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2-0.

روجي ميلا – الكاميرون

دخل المهاجم الكاميروني الأسطوري روجي ميلا كبديل مع بداية الشوط الثاني خلال مواجهة منتخب بلاده أمام روسيا في دور المجموعات من كأس العالم 1994، بعدما حلّ مكان لويس-بول مفييدي. ورغم تقدمه في السن آنذاك، لم يحتج سوى 83 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل هدف لصالح الكاميرون، مقلصا الفارق إلى 3-1 في لحظة تاريخية أكدت قدرته على صناعة الفارق حتى في الدقائق القصيرة. وانتهت المباراة بخسارة الكاميرون 6-1.

أرتيم دزيوبا – روسيا

دخل المهاجم الروسي أرتيم دزيوبا كبديل في الدقيقة 70 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية في افتتاح مشوار روسيا بكأس العالم 2018، بعد أن حلّ مكان فيودور سمولوف. ولم يحتج سوى 88 ثانية فقط ليوقع على هدف جديد، عزز به تقدم روسيا إلى 3-0 وأكد السيطرة الكاملة على المباراة. وانتهت المواجهة بفوز كبير لروسيا 5-0، في بداية مثالية للبطولة، وهدف سريع رسّخ اسم دزيوبا ضمن قائمة أسرع البدلاء تهديفا في تاريخ المونديال.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

دخل الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد كبديل في الدقيقة 71 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيران في دور المجموعات من كأس العالم 2022، بعدما حلّ مكان بوكايو ساكا. ولم يحتج سوى 91 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل هدف خامس لإنجلترا، موسعا الفارق إلى 5-1 في مباراة شهدت تفوقا واضحا للمنتخب الإنجليزي. وانتهت المواجهة بفوز إنجلترا 6-2، ليواصل راشفورد تأكيد فعاليته الكبيرة كبديل حاسم في المباريات الكبرى.

ليروي فير – هولندا

دخل لاعب الوسط الهولندي ليروي فير كبديل في الدقيقة 75 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام تشيلي في دور المجموعات من كأس العالم 2014، بعدما حلّ مكان ويسلي شنايدر. ولم يحتج سوى 95 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل هدف الافتتاح للطواحين الهولندية، مانحا فريقه التقدم 1-0 في مباراة قوية. وانتهت المواجهة بفوز هولندا 2-0.

جوليان غرين – الولايات المتحدة

دخل لاعب الوسط الأمريكي جوليان غرين كبديل في الدقيقة 106 خلال مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2014، بعدما حلّ مكان أليخاندرو بدويا في الوقت الإضافي. ولم يحتج سوى 99 ثانية فقط ليترك بصمته بتسجيل هدف تقليص الفارق إلى 2-1، في لحظة أعادت الأمل مؤقتا للمنتخب الأمريكي. ورغم هذا الهدف السريع، انتهت المباراة بفوز بلجيكا 2-1 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

قائمة الأهداف:

ريتشارد موراليس – الأوروغوي – 16 ثانية ماتيا سوانبرغ – السويد – 18 ثانية إيبي ساند – الدنمارك – 21 ثانية مارتسين زيفلاكوف – بولندا – 59 ثانية راندال كولو مواني – فرنسا – 65 ثانية روجي ميلا – الكاميرون – 83 ثانية أرتيم دزيوبا – روسيا – 88 ثانية ماركوس راشفورد – إنجلترا – 91 ثانية ليروي فير – هولندا – 95 ثانية جوليان غرين – الولايات المتحدة – 99 ثانية