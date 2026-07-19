مع إشادته بإرث ميسي.. لابورتا يراهن على جمال لحصد المونديال

قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إن الوقت قد حان ليتولى لامين يامال قيادة الجيل الجديد في النادي، مؤكداً أن ليونيل ميسي منح برشلونة سنوات طويلة من المجد، لكن المرحلة الحالية يجب أن تكون للاعب الشاب.

وجاءت تصريحات لابورتا عشية نهائي كأس العالم 2026، حيث قال: "أعتقد أن الوقت حان للامين، وأريد أن يكون هذا وقته. ميسي منحنا سنوات من المجد، وهو جزء من الماضي المجيد والمشرق في تاريخ برشلونة."

وجاءت تصريحات رئيس النادي الكتالوني خلال فعالية نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مطعم "ليتل سبين" بمدينة نيويورك، بعدما سُئل عن الصورة الشهيرة التي يظهر فيها ميسي وهو يحمل الطفل لامين يامال أثناء فعالية خيرية لمؤسسة برشلونة، وهي الصورة التي عادت للانتشار مع اقتراب النهائي الذي يجمع النجمين.

وأضاف لابورتا: "نحن فخورون أيضاً بمؤسسة برشلونة، وأعتقد أن تلك الصورة جاءت بمحض الصدفة أو ربما بعناية إلهية. من المدهش أن يكون ميسي هو من كان يحمل لامين، فالواقع تجاوز الخيال."

وأبدى ثقته الكاملة في قدرة لامين يامال على التعامل مع ضغوط النهائي، قائلاً: "لامين عبقري، ولا تهزه مثل هذه المناسبات التي قد تكون أكبر من أي لاعب آخر. إنه شجاع ويواجه كل شيء، كما أنه ناضج جداً مقارنة بعمره."

وأضاف مازحاً: "أعتقد أنه سينام الليلة بهدوء، وغداً سيدرك أنه سيخوض مباراة كرة قدم، ربما ليست في حي روكافوندا، لكنها لن تختلف كثيراً بالنسبة إليه."

وتابع: "أتمنى أن يكون نهائي الغد هو مباراة لامين، وأن يكرس نفسه كنجم كبير، فهذه هي سنة كرة القدم. هناك لاعبون يقودون مرحلة معينة، والآن حان وقت التغيير."

كما أشاد لابورتا بالدور الذي تؤديه أكاديمية "لا ماسيا" في صناعة المواهب، مشيراً إلى الحضور الكبير لخريجيها في نهائي كأس العالم.

وقال: "لا ماسيا هي بيت الأحلام، حيث تتحول الأحلام إلى حقيقة. أن ترى لاعبين تربوا في النادي، يحملون فلسفة برشلونة واحترام المنافس والمؤسسات، يصلون إلى نهائي كأس العالم، فهذا مصدر فخر كبير بالنسبة لي كرئيس للنادي."

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وختم قائلاً: "من الرائع أن تنتج لا ماسيا هذا الكم من اللاعبين الموهوبين. لدينا لامين يامال، وغافي، وكوبارسي، وإريك غارسيا، ولدينا أيضاً ميسي. إنه مصدر فخر لبرشلونة أن يكون طرفا نهائي كأس العالم من اللاعبين الذين تخرجوا في أكاديمية النادي."