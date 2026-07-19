ميسي وأوتاميندي يطاردان رقما قياسيا صمد 68 عاما في نهائي المونديال

على مدار تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، نجح عدد محدود من اللاعبين في تحدي عامل الزمن والوصول إلى المباراة النهائية وهم في سن متقدمة، ليخلدوا أسماءهم في السجلات الذهبية للمونديال.

ولا يزال الحارس الإيطالي الأسطوري دينو زوف يتصدر قائمة أكبر اللاعبين سنا الذين خاضوا نهائي كأس العالم، بعدما توج باللقب مع إيطاليا في مونديال إسبانيا عام 1982، عن عمر بلغ أكثر من 40 عاما في رقم يبدو بعيدا عن التحطيم.

وعلى مستوى اللاعبين الميدانيين، ينفرد السويدي غونار غرين بالرقم القياسي؛ إذ شارك في نهائي مونديال عام 1958 ضد البرازيل وهو في سن 37 عاما.

ميسي وأوتاميندي قد يكتبان التاريخ

ويشهد نهائي كأس العالم عام 2026 حدثا استثنائيا، إذ يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة ذهبية لدخول قائمة أكثر اللاعبين سنا في تاريخ المباريات النهائية للبطولة، وذلك إذا قرر المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد عليه أمام إسبانيا.

وإذا شارك، سيخوض ميسي النهائي وهو في سن 39 عاما و25 يوما، ليصبح بذلك ثاني أكبر لاعب في تاريخ نهائيات المونديال، خلف الحارس الإيطالي الأسطوري دينو زوف، الذي توج بلقب مونديال إسبانيا عام 1982 بعمر 40 عاما و4 أشهر و11 يوما.

وبذلك، سيتجاوز ميسي الرقم القياسي السابق للسويدي غونار غرين، الذي خاض نهائي مونديال عام 1958 أمام البرازيل بعمر 37 عاما و7 أشهر و29 يوما، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في مشاركته السادسة بنهائيات كأس العالم.

ولا يقتصر الحضور التاريخي للجيل المخضرم في صفوف الأرجنتين على ميسي، إذ قد يكتب المدافع نيكولاس أوتاميندي اسمه أيضا في سجلات البطولة، إذا شارك أمام إسبانيا.

وسيخوض أوتاميندي المباراة، إذا حصل على دقائق، بعمر 38 عاما و5 أشهر و7 أيام، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكبر اللاعبين سنا الذين شاركوا في نهائي كأس العالم، خلف زوف وميسي، متجاوزا بدوره عددا من أساطير البطولة.

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وهكذا، قد يشهد نهائي عام 2026 مشهدا استثنائيا يجمع بين ميسي وأوتاميندي، في واحدة من آخر محطات جيل الأرجنتين المتوج بلقب مونديال قطر عام 2022، لكن هذه المرة في مواجهة إسبانيا، وسط فرصة لتحويل المباراة إلى فصل جديد من تاريخ اللاعبين المخضرمين في كأس العالم.

وتضم قائمة أكبر اللاعبين سنا الذين خاضوا نهائي كأس العالم أسماء بارزة أخرى، من بينها الفرنسي أوليفييه جيرو، والألماني ميروسلاف كلوزه، والحارس الفرنسي هوغو لوريس، والسويدي نيلس ليدهولم.

وفيما يلي قائمة أكبر 10 لاعبين شاركوا في نهائي كأس العالم:

1- دينو زوف – إيطاليا: 40 عاما و4 أشهر و11 يوما (نهائي عام 1982).

2- غونار غرين – السويد: 37 عاما و7 أشهر و29 يوما (نهائي عام 1958).

3- يان يونغبلود – هولندا: 37 عاما و7 أشهر (نهائي عام 1978).

4- نيلتون سانتوس – البرازيل: 37 عاما وشهر واحد ويوم واحد (نهائي عام 1962).

5- أوليفييه جيرو – فرنسا: 36 عاما وشهران و18 يوما (نهائي عام 2022).

6- ميروسلاف كلوزه – ألمانيا: 36 عاما وشهر واحد و4 أيام (نهائي عام 2014).

7- هوغو لوريس – فرنسا: 35 عاما و11 شهرا و23 يوما (نهائي عام 2022).

8- نيلس ليدهولم – السويد: 35 عاما و8 أشهر و21 يوما (نهائي عام 1958).

9- ليونيل ميسي – الأرجنتين: 35 عاما و5 أشهر و24 يوما (نهائي عام 2022).

10- توني توريك – ألمانيا: 35 عاما و5 أشهر و17 يوما (نهائي عام 1954).