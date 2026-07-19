معركة القوة والصلابة.. هجوم "التانغو" في اختبار دفاع "الماتادور" الحديدي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم عام 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين حامل اللقب والأكثر استقرارا دفاعيا، وتختتم بطولة استمرت 39 يوما وشهدت منافسة قوية بين نخبة منتخبات العالم.

ويحمل النهائي طابعا استثنائيا، إذ يجمع للمرة الأولى منذ ستة عقود بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية لكأس العالم، كما يشهد مواجهة خاصة بين جيلين، إذ يقود الموهبة الإسبانية الشابة لامين جمال (19 عاما) منتخب بلاده أمام أسطورته الكروية منذ الصغر، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 عاما).

صدام بين أقوى هجوم وأفضل دفاع

يدخل منتخب "التانغو" الأرجنتيني النهائي وهو صاحب أقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجل 19 هدفا، في حين يمتلك "الماتادور" الإسباني أقوى دفاع، بعدما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط طوال مشواره في البطولة، ما يمنح المباراة بعدا تكتيكيا استثنائيا بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

ووفقًا لتوقعات حاسوب "أوبتا"، تبلغ نسبة تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم عام 2026 نحو 59.46%، مقابل 40.54% لاحتمال احتفاظ الأرجنتين باللقب الذي توجت به في نسخة عام 2022.

تقام المباراة على الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية، والذي شُيد عام 2010 ويتسع لنحو 82 ألفا و500 متفرج في مباريات كرة القدم، واستضاف الملعب نهائي كأس العالم للأندية عام 2025، إضافة إلى مباراتي الدور نصف النهائي في النسخة الحالية من كأس العالم.

التقى المنتخبان في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها كل منتخب ستة انتصارات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وشهدت آخر خمس مواجهات، التي جاءت جميعها وديا، النتائج التالية:

– إسبانيا 6-1 الأرجنتين (عام 2018).

– الأرجنتين 4-1 إسبانيا (عام 2010).

– إسبانيا 2-1 الأرجنتين (عام 2009).

– إسبانيا 2-1 الأرجنتين (عام 2006).

– الأرجنتين 2-0 إسبانيا (عام 1999).

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أما في كأس العالم، فقد تواجه المنتخبان مرة واحدة فقط، وكانت في دور المجموعات بنسخة عام 1966 في إنجلترا، حين فازت الأرجنتين بنتيجة 2-1، قبل أن تودع إسبانيا البطولة من الدور الأول، بينما خرجت الأرجنتين من الدور ربع النهائي.

وتوجت إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة عام 2010، بينما أحرزت الأرجنتين اللقب ثلاث مرات أعوام 1978 و1986 و2022، وعلى المستوى القاري، تحمل إسبانيا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أوروبا برصيد أربعة ألقاب (1964 و2008 و2012 و2024)، فيما تتصدر الأرجنتين قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة أمريكا الجنوبية برصيد 16 لقبا، كان آخرها في عام 2024.

أويارزابال يواجه ميسي

يتصدر ميكيل أويارزابال قائمة هدافي إسبانيا في البطولة برصيد خمسة أهداف، من بينها هدفه في نصف النهائي أمام فرنسا، ويواصل لاعب الوسط رودري تقديم مستويات مميزة بعدما أكمل 648 تمريرة، بحسب حاسوب "أوبتا"، وهو أعلى رقم بين جميع لاعبي البطولة، أما لامين جمال، العائد للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، فلم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته، لكنه يبقى أحد أخطر أسلحة المنتخب الإسباني على الجهة اليمنى.

في المقابل، يواصل ليونيل ميسي قيادة منتخب الأرجنتين نحو الحفاظ على اللقب، بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة أهداف، ليزاحم بقوة على لقب هداف البطولة خلف المتصدر الفرنسي كيليان مبابي برصيد عشرة أهداف، ويصبح المرشح الأول للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وسجل ميسي في جميع مباريات منتخب بلاده حتى دور الستة عشر، قبل أن يسهم بتمريراته الحاسمة في انتصاري ربع النهائي ونصف النهائي، كما لعب لاوتارو مارتينيز، صاحب ثلاثة أهداف، وإنزو فرنانديز، صاحب هدفين، دورا مؤثرا في القوة الهجومية للمنتخب الأرجنتيني.

أكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن المباراة ستكون مواجهة تعتمد على جودة اللاعبين، قائلا: "إن المنتخبين سيقدمان كرة قدم تقوم على الموهبة والمهارة".

من جانبه، شدد قائد المنتخب الإسباني رودري على أن الوصول إلى النهائي يمثل محطة تاريخية لهذا الجيل، لكنه أكد أن طموح الفريق لا يتوقف عند بلوغ المباراة النهائية، وإنما يمتد إلى الفوز باللقب.

وأشاد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بما يقدمه ميسي، معتبرًا أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وأن وصوله إلى النهائي بهذا المستوى في سن التاسعة والثلاثين يعد إنجازا استثنائيا.

أما حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، فأكد أن ما يعيشه المنتخب يمثل لحظات تاريخية، مشيرًا إلى أنه يطلب من زملائه الاستمتاع بالنهائي واللعب بابتسامة، لأن هذه الذكريات ستبقى خالدة في مسيرتهم.

في حال انتهاء المباراة بالتعادل عقب الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل، يُحسم لقب كأس العالم عبر ركلات الترجيح.