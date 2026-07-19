مبابي يعترف: من حق الجمهور الفرنسي أن يشعر بـ"المهزلة"

علّق مهاجم وقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ كأس العالم، على نتيجة الشوط الأول من مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا السبت في ميامي، قائلا: "يمكنني أن أتفهم بعض من يعتقدون أن الأمر أشبه بالمهزلة".

وأضاف مبابي في تصريح لقناة "إم 6" بخصوص تأخر فرنسا برباعية نظيفة في الوشط الاول من المباراة التي انتهت لصالح الانجليز 6-4: "يمكنني أن أتفهم بعض من يعتقدون أن (الشوط الأول) كان مهزلة، وأننا لم نحترم القميص. أما أنا فأقول إننا كنا بشرا، لكن للأسف نحن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون بشرا".

ورأى مبابي أن المنتخب الفرنسي كان "مصدوما تماما" من أداء الإنجليز خلال أول 45 دقيقة، قائلا: "أعتقد أنهم أيقظونا جيدا. بعد ذلك، في الشوط الثاني، عدنا لنكون لاعبين من المستوى العالي".

وأعرب مبابي خصوصا عن أسفه لأن استفاقة الفرنسيين جاءت متأخرة ومن دون جدوى، وذلك في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاما على رأس الجهاز الفني.

وقال: "الأمر أكثر إيلاما بالنسبة للمدرب. كنا نريد أن نفعل شيئا من أجله، لكن للأسف الشوط الأول أعطى انطباعا بأننا خذلناه، وهذا ليس أبدا ما أردنا إيصاله".

وبتسجيله هدفيه الحادي والعشرين والثاني والعشرين في مرمى "الأسود الثلاثة"، انفرد مهاجم ريال مدريد الاسباني بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ كأس العالم، متقدما بهدفين على الارجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا الأحد.

وقال: "ليو يسجل طوال الوقت، وغدا سيسجل بالتأكيد. أما أنا فأحاول فقط مساعدة فريقي على التسجيل في كل مرة"، قبل أن يؤكد أنه كان "يفضل ألا يكون الهداف التاريخي وأن يلعب غدا المباراة" أمام "الألبيسيليستي".

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وأضاف بشأن هذا الرقم القياسي: "أعتقد أن هذا أمر جيد فيما يتعلق بالإرث لكن اليوم، ليس هذا أول ما يخطر في بالي".