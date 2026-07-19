ماكرون يودع ديشان.. ومبابي يكتب تاريخا جديدا في كأس العالم

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدرب منتخب بلاده لكرة القدم ديدييه ديشان "الذي جعل فرنسا تهتزّ حماسا"، وذلك السبت في رسالة نشرها على منصة "إكس"، قبل مباراة المركز الثالث في كأس العالم أمام إنجلترا.

وكتب رئيس الجمهورية "تُطوى هذا المساء صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية. شكرا ديدييه ديشان على الانتصارات الأسطورية، وعلى المشاعر القوية، وعلى قيادتك منتخبنا لسنوات طويلة وجعلك فرنسا تهتزّ حماسا.14 عاماً: إنه جيل ديشان".

ويجلس ديشان الذي قاد "الزرق" خصوصا إلى التتويج بلقب كأس العالم عام 2018 ووصافة 2022، على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي للمرة الـ185 والأخيرة السبت في ميامي خلال "النهائي الصغير" للمونديال.

مبابي هدّاف تاريخي

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث السبت في ميامي.

كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية في أمريكا الشمالية برصيد عشرة أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4).

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني توالياً للأسطورة الأرجنتينية والثالث في مسيرته بعد 2014. وأحرز مبابي الحذاء الذهبي في مونديال 2022 برصيد ثمانية أهداف، وعزّز رصيده كأفضل هدّاف في تاريخ "الزرق" بواقع 66 هدفاً في 107 مباريات دولية.

ويملك القائد الفرنسي سجلّا لافتا في كؤوس العالم، إذ أحرز في مشاركته الأولى في روسيا 2018 أربعة أهداف، موزعة بين هدف أمام البيرو في دور المجموعات (1-0)، وهدفين أمام الأرجنتين في دور الـ16 (4-3)، وهدف أمام كرواتيا في النهائي (4-2).

إعلان

وتابع تألقه في مشاركته الثانية في قطر 2022 بواقع ثمانية أهداف ولقب الهدّاف، وبواقع هدف أمام أستراليا (4-1) واثنين أمام الدنمارك (2-1) في دور المجموعات، إضافة إلى هدفين أمام بولندا في دور الـ16 (3-1)، وثلاثية تاريخية أمام الأرجنتين في النهائي (3-3).

أما في النسخة الحالية، فتوزّعت أهداف مبابي العشرة بين ثنائيتين أمام السنغال (3-1) والعراق (3-0) في دور المجموعات، وثنائية أخرى أمام السويد في دور الـ32 (3-0)، إضافة إلى هدف الفوز أمام الباراغواي في دور الـ16 (1-0)، ومثله أمام المغرب في ربع النهائي (2-0)، وهدفين حتى الآن أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.