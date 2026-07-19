خلف بيليه وبيرغومي.. لامين جمال يترقب إنجازا تاريخيا في نهائي المونديال

سيصبح النجم الإسباني لامين جمال ثالث أصغر لاعب يبدأ أساسيا في نهائي كأس العالم، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه والإيطالي جوزيبي بيرغومي، إذا دفع به المدرب في التشكيلة الأساسية لإسبانيا أمام الأرجنتين.

ويبلغ جمال 19 عاما و6 أيام، ليأتي خلف بيليه، الذي شارك أساسيا مع البرازيل في نهائي 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما، وبيرغومي، الذي بدأ نهائي 1982 مع إيطاليا بعمر 18 عاما و201 يوم.

إسبانيا لا تخسر بوجود لامين جمال

بحسب شبكة "أوبتا"، فإن لامين جمال حقق العلامة الكاملة بانتصارات متتالية عندما شارك لاعبا أساسيا مع إسبانيا في بطولات اليورو وكأس العالم، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي لاعب أوروبي.

وترتفع الحصيلة الآن إلى 12 انتصارا في 12 مباراة خاضها يامال لاعبا أساسيا بين يورو 2024 وكأس العالم 2026، ما يعني نسبة فوز بلغت 100%.

وكتب لامين جمال أرقامًا استثنائية وهو لا يزال في سن المراهقة، ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم مونديال 2026. وخلال آخر 60 عاما من تاريخ كأس العالم، أصبح جمال أكثر لاعب مراهق:

تسديدا: 23 تسديدة.

تسديدا على المرمى: 10 تسديدات.

لمسا للكرة داخل منطقة جزاء الخصم: 51 مرة.

نجاحا في المراوغات: 22 مراوغة.

ويتصدر ليونيل ميسي ولامين جمال قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات خلال مونديال 2026، إذ نجح ميسي في 25 مراوغة، مقابل 22 مراوغة ليامال.

وتعد حصيلة ميسي الرقم الأعلى للاعب يبلغ 30 عاما أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم منذ عام 1966.

أما جمال، فقد عادل بأرقامه القياسية أفضل حصيلة للاعب مراهق في نسخة واحدة من البطولة، والتي سجلها كيليان مبابي في مونديال 2018.

جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2026

ترشح ثنائي المنتخب الإسباني باو كوبارسي ولامين جمال لجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقاد الثنائي المنتخب الإسباني إلى التأهل لنهائي البطولة، بعد مشوار مميز واصله الفريق بالفوز على فرنسا 2-0 في الدور قبل النهائي، ليتأهل "الماتادور" لمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين الذي فاز على إنجلترا 2-1 في الدور ذاته.

إعلان

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المدافع الإسباني الشاب البالغ من العمر 19 عاما، باو كوبارسي، يشارك للمرة الأولى في المونديال بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني.

ومع تبقي وقت قليل على نهائي مونديال 2026، أرسى كوبارسي مكانته الكبيرة في فريقه لينافس على جائزة أفضل لاعب شاب.

وأوضح (فيفا) أن كوبارسي خاض كل دقيقة في المباريات السبع للمنتخب الإسباني وتلقت شباك فريقه هدفا واحدا في طريق إسبانيا إلى المباراة النهائية.

كما خاض لامين يامال البطولة وسط توقعات كبيرة بتألق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، وهو أحد خريجي أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة لبرشلونة، وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق الأول منذ موسم 2023-2024.

ورغم أن اللاعب الشاب لم يحقق حصيلة تهديفية جيدة في البطولة، لكن تأثيره على أرض الملعب في طريق فريقه إلى النهائي كان كبيرا، وبدأ أساسيا في 12 مباراة مع المنتخب في كأس العالم وأمم أوروبا وفاز فريقه بكل المباريات الـ12.