"فلسطين حرة".. هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك (فيديو)

ردد مشجعون للمنتخب الأرجنتيني هتافات مؤيدة لفلسطين، خلال مواجهة مع الحاخام الأمريكي المثير للجدل، شمولي بوتيتش، أثناء تجمع للمشجعين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

ونشر الحاخام شمولي على حسابه في موقع إنستغرام، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق المواجهة، حيث توجه نحو مشجعين يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني بينما كانوا يرددون "فلسطين حرة".

وخاطب الحاخام المشجعين محاولا إحراجهم بالقول: "رئيس الأرجنتين خافيير ميلي يحب إسرائيل"، إلا أنهم استمروا في ترديد الهتافات الداعمة لفلسطين دون الاكتراث لحديثه.

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تشهد فيه فعاليات كأس العالم 2026 دعما لافتا من جماهير المنتخبات الدولية للقضية الفلسطينية؛ إذ لا تكاد تخلو فعالية مونديالية من وشاح يحمل العلم الفلسطيني، أو ظهور للكوفية في مدرجات الملاعب وساحات التجمع.

نتنياهو يدعم الأرجنتين

وفي وقت سابق، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم الثاني على التوالي في مقطع فيديو معربا عن تشجيعه لمنتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم. وخلال المقطع عزز نتنياهو دعوته للإسرائيليين بانتخابه مجددا حتى تصل إسرائيل في عهده لكأس العالم، وفقا له.

ونشر أمس حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق استقبال نتنياهو للسفير الأرجنتيني لدى إسرائيل، شمعون أكسل واهنيش، وذلك قبل المباراة النهائية لكأس العالم التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وأظهر الفيديو السفير وهو يقدم لنتنياهو قميصا رسميا لمنتخب الأرجنتين وكرة قدم أرسلت خصيصا من بوينس آيرس، قبل أن يعرض عليه رسالة مصورة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.