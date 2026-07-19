بـ 4.13 ملايين نسخة.. الأرجنتين تتصدر مبيعات قمصان المنتخبات عالميا

كشفت منصة التوقعات الإحصائية "كالشي" عن قمصان المنتخبات الوطنية الأكثر مبيعا على مستوى العالم منذ انطلاق مونديال 2026 الذي سيسدل عليه الستار اليوم الأحد بمواجهة إسبانيا والأرجنتين في النهائي.

وجاءت الأرقام لتعكس الهيمنة التسويقية الجارفة للمنتخب الأرجنتيني، مدفوعة بالحمى الجماهيرية المستمرة المحيطة بأسطورته ليونيل ميسي؛ حيث تربع "التانغو" على الصدارة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.

صراع الشركات والقمصان

احتلت شركتا "أديداس" و"نايكي" صدارة المبيعات من خلال رعاية المنتخبات الخمسة الأولى:

1- الأرجنتين (أديداس): المركز الأول بـ 4.13 ملايين قميص مباع، مستفيدة من الشغف العالمي الجارف بالأسطورة ليونيل ميسي في رقصته المونديالية الأخيرة.

2- إنجلترا (نايكي): المركز الثاني برصيد 3.14 ملايين قميص.

3- الولايات المتحدة الأمريكية (نايكي): المركز الثالث بـ 2.54 مليون قميص، مدعومة بالحضور الجماهيري كبلد مضيف للبطولة.

4- إسبانيا (أديداس): المركز الرابع بـ 2.37 مليون قميص، مع صعود صاروخي للمبيعات مدفوعا بظاهرة النجم الشاب لامين جمال.

5- فرنسا (نايكي): المركز الخامس برصيد 2.16 مليون قميص مبيع عالميا.

تحفظ إحصائي

ورغم الإثارة التي تحملها هذه البيانات التسويقية، فإن التقرير أشار إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام بحذر؛ نظرا لأن منصة "كالشي" لم توضح بالتفصيل المنهجية المتبعة في رصد وتحديد هذه الإحصائيات، خصوصا في ظل تعقد وتعدد قنوات البيع بين المتاجر الرسمية التقليدية والمنصات الرقمية حول العالم.