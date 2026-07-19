صراع الشخصية والاستحواذ.. توقعات أسطورة الأرجنتين لبطل كأس العالم 2026

رشح أسطورة الكرة الأرجنتينية وبطل كأس العالم 1978، ماريو كيمبس، منتخب بلاده للفوز بنهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مؤكدا أن الأرجنتين تمتلك أفضلية طفيفة بفضل خبرتها في التعامل مع المباريات الصعبة، فيما وصف تتويج ليونيل ميسي باللقب بأنه سيكون "جنة كروية".

جاءت تصريحات كيمبس في حوار مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نهائي البطولة.

واستهل كيمبس حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى نهائي كأس العالم هو ثمرة مجهود كبير، لكنه شدد على أن المباراة الأخيرة تتطلب تقديم أفضل مستوى ممكن، لأنها المواجهة التي تمنح المجد أو تحرم منه.

وقال "إن الفوز بكأس العالم أمر بالغ الصعوبة، بينما يعد الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية تواليا أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى أن الأرجنتين تملك فرصة حقيقية لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف ماريو كيمبس: "الأرجنتين هي المرشحة الأوفر حظا، وإذا رفع ليونيل ميسي الكأس، فسيكون ذلك جنة كروية، ولا يوجد ما هو أعظم من ذلك".

وأوضح أن المباراة النهائية تختلف عن أي لقاء آخر، لأنها تحمل ضغوطًا هائلة، وتضع اللاعبين أمام مسؤولية كبيرة، وهو ما يتطلب قدرة خاصة على التعامل مع هذه اللحظات الحاسمة.

كما أكد أن النهائيات لا تشبه المباريات العادية، فكل تفصيلة فيها قد تصنع الفارق بين المجد وخيبة الأمل.

مواجهة متكافئة

ورغم اعترافه بانتمائه الكامل لمنتخب بلاده، أبدى كيمبس تقديره الكبير لإسبانيا، البلد الذي عاش فيه سنوات طويلة خلال مسيرته مع فالنسيا، مشيرًا إلى أن الجماهير الإسبانية منحته دائما الكثير من المحبة.

وتوقع أن يقدم المنتخبان مباراة كبيرة، في ظل امتلاكهما القدرة على فرض الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة، مع سعي كل طرف لمنع منافسه من بناء الهجمات منذ البداية.

وأضاف أن الجماهير الأرجنتينية والإسبانية ستعيش حالة من التوتر طوال اللقاء، لكنه يرى أن المباراة ستكون ممتعة على المستوى الفني.

وأشار كيمبس إلى أن وصول المنتخبين إلى النهائي جاء بطرق مختلفة، إذ اضطرت الأرجنتين إلى العودة في النتيجة خلال ثلاث مباريات، وهو ما يعكس شخصية الفريق وقدرته على تجاوز المواقف الصعبة.

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في المقابل، نجحت إسبانيا في حسم جميع مباريات الأدوار الإقصائية خلال الوقت الأصلي، وحققت انتصارين في الدقائق الأخيرة، ما يؤكد قوة شخصيتها أيضا.

ورغم ذلك، يرى كيمبس أن الأرجنتين تملك أفضلية طفيفة، لأنها أثبتت قدرتها على قلب نتائج المباريات عندما تتأخر في النتيجة.

إشادة خاصة بميسي

واعترف أسطورة الأرجنتين خلال حديثه مع صحيفة "آس" بأنه لم يكن يتوقع ظهور ميسي بهذا المستوى في البطولة، مؤكدًا أنه كان يعتقد أن قائد المنتخب سيحتاج إلى تقنين دقائق مشاركته، موضحا أن ميسي استعاد حيويته بصورة لافتة.

واعترف أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي، وما وفره له من استقرار وهدوء مع أسرته، أسهم في وصوله إلى كأس العالم بحالة بدنية وذهنية مميزة، قائلا "إن ميسي دخل البطولة منتعشا، متحمسا، ومستعدا لتقديم أفضل ما لديه".

وفي المقابل، شدد كيمبس على أن إسبانيا تملك كل المقومات التي تجعلها تؤمن بإمكانية التتويج باللقب، مشيرًا إلى امتلاكها لاعبين يجيدون الاستحواذ على الكرة، وخط وسط يتمتع بجودة كبيرة.

وأضاف أن المنتخب الإسباني لم يسجل عددا كبيرا من الأهداف، لكنه في الوقت نفسه يمتلك صلابة دفاعية واضحة، وهو ما يجعله منافسًا عنيدًا في النهائي.

واختتم كيمبس تصريحاته بالتأكيد أنه يتمنى ألا تعاني الجماهير الأرجنتينية كثيرا خلال المباراة، رغم إدراكه أن النهائي سيكون بالغ الصعوبة، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين ورغبة كل طرف في اعتلاء عرش الكرة العالمية.