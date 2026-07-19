"لعبنا بطريقة مخزية".. نجم فرنسا يهاجم زملاءه بعد السقوط أمام إنجلترا

انتقد لاعب وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم أدريان رابيو بشدة الشوط الأول "المخزي وتصرفات بعض اللاعبين لم أر مثلها من قبل"، وذلك عقب الخسارة أمام إنجلترا 6-4 في مباراة المركز الثالث لمونديال 2026 السبت في ميامي.

وقال رابيو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "دخلنا هذا الشوط الأول بطريقة مخزية إلى حد ما" في إشارة إلى تأخر فرنسا 0-4 في الشوط الأول.

وأضاف: "رأيت تصرفات من بعض اللاعبين لم أشاهدها من قبل. إنه أمر مخيب بعض الشيء، لأن هذه كانت المباراة الأخيرة لنا من أجل الظهور بشكل جيد في هذه البطولة. هناك الكثير من خيبة الأمل بعد الخسارة أمام إسبانيا، لكن كان هناك عمل يجب إنجازه حتى النهاية، ولا يمكننا الاكتفاء بالتعامل مع الأمور بهذا الشكل العشوائي".

وتابع لاعب ميلان الإيطالي المعروف بصراحته: "تحدثنا بين الشوطين، وقلنا إنه يجب أن نظهر شيئا من الكبرياء، وكان الأداء أفضل بكثير في الشوط الثاني، لأن بعض التصرفات في الشوط الأول كانت غير مقبولة".

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Adrien Rabiot tacle ses coéquipiers et leur "comportement inadmissible" !#beINFWC2026 pic.twitter.com/dXYIngkdmU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2026

وأردف قائلا: "فيما عدا ذلك، يجب الإشادة بالمدرب، وبغي (ستيفان)، وفرانك (رافيو)، وسيريل (موان) الذين قاموا بعمل هائل وأعادوا هذا المنتخب إلى القمة مع جميع اللاعبين. كنا نود إنهاء المشوار بفوز كي يحظى المدرب بوداع أفضل، لكن ذلك لا يشوه الصورة التي يتمتع بها لدى جميع الفرنسيين".

وعندما سُئل ديدييه ديشان في المؤتمر الصحافي عن تصريحات لاعبه، وهو الذي كان يخوض مباراته الأخيرة على رأس المنتخب الفرنسي بعد 14 عاما في منصبه، رفض صب الزيت على النار.

وقال: "أنا من أخطأت"، رافضا توجيه اللوم إلى أي لاعب بعينه، ومؤكدا أنه أجرى أربعة تبديلات بين الشوطين، لكنه كان "بإمكانه إجراء ثمانية".

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وأضاف ديشان: "كان ينبغي أن أتخذ بعض الخيارات منذ بداية المباراة، وربما كان الوضع سيكون أفضل بعد ذلك. بعد ذلك يُقيَّم كل لاعب بناء على أدائه، لكن الحكم على اللاعبين أو الشخصيات أو الطباع المختلفة، لم أفعله أبدا أمامكم ولن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة".

وأقر قائلا: "من الواضح أنه في هذه المباراة كان بإمكان بعض اللاعبين تقديم أداء أفضل"، قبل أن يختتم: "أتمنى الأفضل للجميع".