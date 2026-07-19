حطم أرقام الأساطير.. ميسي يكتب تاريخا جديدا في نهائي المونديال

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بمشاركته في مواجهة إسبانيا، مساء الأحد، بنهائي بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبتواجده في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده، أصبح ميسي أكبر لاعب ميداني سنا يشارك في نهائي كأس العالم، حيث يبلغ 39 عاما و25 يوما.

وأصبح قائد المنتخب الأرجنتيني أيضا ثاني لاعب فقط يشارك في 3 نهائيات مختلفة (2014 و2022 و2026) بعد الأسطورة البرازيلي كافو (1994 و1998 و2002).

وسجل ميسي 8 أهداف في هذه النسخة ليحل ثانيا في سباق الهدافين خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 10 أهداف.

كما يعد الساحر الأرجنتيني ثانيا في قائمة الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله 21 هدفا في 6 مشاركات مونديالية أمامه مبابي أيضا الذي سجل 22 هدفا في 3 مشاركات مونديالية.

ويسعى ميسي ورفاقه للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ بلادهم، بينما يحلم الإسبان بالنجمة الثانية بعد لقب أول في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.