إسبانيا أم الأرجنتين؟.. حاسوب ذكي يتوقع بطل كأس العالم 2026

تنبأ حاسوب عملاق بهوية المنتخب المتوج بلقب النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، التي وصلت إلى مباراتها الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب الليلة بنظيره الإسباني في المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرزي، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وكان منتخب إسبانيا هو أول طرفي النهائي بفوزه يوم الثلاثاء الماضي على فرنسا بهدفين دون رد، وفي اليوم التالي لحق به المنتخب الأرجنتيني الفائز على إنجلترا 2-1 بعد مباراة مثيرة للغاية.

توقعات حاسوب أوبتا لبطل كأس العالم

وبعد محاكاة نحو 25 ألف مرة لاستخراج توقعاته، تنبأ حاسوب "أوبتا" (opta) العملاق بتتويج "لا روخا" بقيادة نجمه الشاب لامين جمال باللقب.

وبلغت نسبة تتويج المنتخب الإسباني باللقب 59.6%، بفارق واضح نسبيا عن الأرجنتين، وهو توقع لو صح سيرفع رصيد "الماتادور" من ألقاب كأس العالم إلى اثنين بعد التتويج عام 2010 في جنوب أفريقيا.

وعلى الجهة المقابلة بلغت حظوظ منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية التي أُقيمت بدولة قطر قبل 4 سنوات، 40.4% وفق توقعات الحاسوب ذاته.

وإذا نجح منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه، فسيصبح ثالث فريق في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد إيطاليا (1934، 1938)، والبرازيل (1958، 1962).

كما سيرفع "التانغو" كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم بعد النسخة التي استضافتها بلادهم عام 1978، ثم المكسيك 1986 وأخيرا قطر 2022.

حقائق تاريخية عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا

وتُعد المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا هي الأولى التي يواجه فيها حامل لقب كوبا أمريكا نظيره بطل أوروبا في نهائي كأس العالم.

كما تُعد الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها المنتخبان صاحبا المركزين الأول (الأرجنتين 1970.39 نقطة) والثاني (إسبانيا 1965.61 نقطة) في التصنيف العالمي لفيفا، بالمباراة النهائية.

في هذه الأثناء يُعتبر منتخب الأرجنتين خامس حامل لقب يصل إلى نهائي كأس العالم، بعد إيطاليا 1938، البرازيل 1962، البرازيل 1998 وفرنسا 2022.

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كما سبق "لراقصي التانغو" الوصول إلى النهائي باعتبارهم أبطال العالم، وقد حدث ذلك في عام 1990.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه (فاز 3 وخسر مثلها)، أما منتخب إسبانيا فهذا هو النهائي الثاني له بالمونديال.

وإذا توج المنتخب الأرجنتيني باللقب، فسيصبح أول فريق منذ البرازيل عام 2002 يحقق نسبة فوز 100% في نسخة واحدة.