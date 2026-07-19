تمهيد للاعتزال؟ آخر رسالة من ميسي للجماهير الأرجنتينية قبل نهائي المونديال

بعث قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي برسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده قبل ساعات من خوض نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مستعيدًا رحلة المنتخب خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أن قيمة هذا الجيل لا ترتبط فقط بالألقاب، بل بما عاشه اللاعبون معًا داخل وخارج الملعب.

ونشر ميسي رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، وكتب: "أجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن الألقاب فقط، بل الرحلة بأكملها. أن نعيش تفاصيل كل يوم معًا، وأن نتنافس جنبًا إلى جنب، وأن ننهض بعد اللحظات الصعبة، وأن نستمتع بكل خطوة في هذا الطريق".

وأضاف قائد "التانغو": "شكرًا لكل واحد من زملائي، وللجهاز الفني، ولكل الأشخاص الذين يعملون كل يوم حتى يظل هذا المنتخب عائلة واحدة".

إرث خالد

واختتم ميسي رسالته بالتأكيد على أن هذا الجيل ترك إرثًا سيظل خالدًا مهما كانت نتيجة النهائي، قائلاً: "ومهما كانت نتيجة مباراة الغد، فإن هذا الفريق كتب بالفعل قصة لن ننساها أبدًا، ولن يستطيع أحد أن يمحوها. هيا يا أرجنتين!"

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الإسباني، مساء الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، سعيًا للحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022 وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.