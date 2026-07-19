اكتساح بالستة ومباراة مونديالية وحيدة.. تاريخ مواجهات إسبانيا والأرجنتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا.

وتترقب الجماهير هذه المباراة لأكثر من سبب أبرزها، أنها ستجمع بين بطلين قاريين، فالأرجنتين إلى جانب كونها بطلة النسخة الماضية من كأس العالم، تُوجت أيضا بكوبا أمريكا 2024، أما إسبانيا فهي بطلة أوروبا (يورو 2024).

نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

كما يضم المنتخبان في صفوفهما عددا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني لامين يامال.

وتحمل هذه المباراة رقم 15 بين المنتخبين تاريخيا، إذ سبق لهما أن تواجها 14 مرة، تقاسما فيها عدد مرات الفوز بواقع 6 انتصارات لكل منهما، فيما احتكما لنتيجة التعادل مرتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

وخلال المباريات الـ14 السابقة، سجّل لاعبو منتخب إسبانيا 19 هدفا، مقابل 18 لنظرائهم في الأرجنتين.

وأُقيمت أول مباراة بين إسبانيا والأرجنتين يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1952 على ستاد تشامارتين، الملعب القديم لريال مدريد الذي هُدم وأعيد بناؤه وتغيّر اسمه إلى سانتياغو برنابيو، وفيها فاز "التانغو" وديا بهدف نظيف سجله لاعبه ريكاردو إنفانتي.

وانتظر منتخب "لا روخا" المباراة الرابعة بينهما لتحقيق انتصاره الأول، الذي تحقق يوم 11 يونيو/حزيران 1961 بهدفين دون رد.

وحقق منتخب إسبانيا أكبر انتصاراته على الأرجنتين عام 2018 بنتيجة بلغت 6-1 في مباراة أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، وغاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما أكبر انتصارات الأرجنتين فتحقق عام 2010، في مباراة أقيمت على ملعب ماس مونيمنتال في العاصمة بوينس أيرس وانتهت بنتيجة 4-1.

مباراة مونديالية وحيدة

وسبق للمنتخبين أن تقابلا مرة وحيدة في تاريخ مشاركتهما في نهائيات كأس العالم، وقد حدث ذلك في مونديال إنجلترا 1966.

واحتضن ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، المباراة المذكورة يوم 13 يوليو/تموز 1966 لحساب دور المجموعات، وفيها فازت الأرجنتين بهدفين لواحد.

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تقدّم "راقصو التانغو" أولا بهدف لويس أرتيم في الدقيقة 65، ثم عدّل خوسيه مارتينيز سانشيز الشهير بـ"بيري" النتيجة لإسبانيا بعد ذلك بـ6 دقائق، وعاد أرتيم في الدقيقة 79 ليزور شباك إسبانيا للمرة الثانية، مهديا الأرجنتين هدف الانتصار.

نتائج جميع المباريات التي أقيمت بين إسبانيا والأرجنتين: