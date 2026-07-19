بعد مناشدته ترمب.. كابديفيلا ينهي أزمة سفره ويلحق بنهائي المونديال لمؤازرة إسبانيا

نجح خوان كابديفيلا، بطل كأس العالم عام 2010 مع المنتخب الإسباني، في الوصول إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، وذلك بعد أزمة تصاريح دخول كادت تمنعه من السفر، ودفعت به لمناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة.

ووثّق زميل كابديفيلا السابق في المنتخب الإسباني ماركوس سينا وصول صديقه بنشر صورة تجمعهما أمام طائرة عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقا عليها بعبارة: "في الطريق نحو النجمة الثانية"، في إشارة إلى طموح المنتخب الإسباني في حصد لقبه العالمي الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية، التي تقام مساء اليوم الأحد في مدينة "إيست راذفورد" بولاية نيوجيرسي.

لماذا مُنع كابديفيلا من دخول الولايات المتحدة؟

وكان كابديفيلا -الذي شارك في جميع دقائق مشوار إسبانيا نحو لقبها الأول في مونديال عام 2010- قد أثار ضجة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) حين أعلن رفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) إلى الولايات المتحدة، مما حال دون سفره في ذلك الوقت؛ حيث كتب في مناشدته الشهيرة: "أحتاج إلى المساعدة يا دونالد ترامب.. إذا كان أحد يعرف كيف يمكن حل هذه المشكلة فسأكون ممتنا له مدى الحياة".

وعلى الرغم من عدم اتضاح الآلية التي حُلَّت بها الأزمة، إلا أنه في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية "كوبي" (COPE)، قال كابديفيلا إنه يعتقد أنه مُنع من دخول الولايات المتحدة بسبب مباراة لعبها في إيران عام 2016؛ حيث كان الفائز ببطولة أوروبا عام 2008 جزءا من فريق أساطير الدوري الإسباني الذي واجه فريقا من نجوم إيران في طهران، وهو ما أشار تقرير الإذاعة إلى أنه أثّر سلبيا على إجراءات التأشيرة الخاصة به.

لا يُعد كابديفيلا أول شخصية رياضية تُمنع من دخول الولايات المتحدة لكأس العالم؛ إذ استُغني عن الحكم الصومالي عمر أرتان من التحكيم في البطولة بعد منعه من دخول البلاد الشهر الماضي.

قمة كروية مرتقبة

يشهد ملعب "متلايف" اليوم نهائيا تاريخيا في كأس العالم، يجمع للمرة الأولى بين بطل أوروبا المنتخب الإسباني، وبطل كوبا أمريكا المنتخب الأرجنتيني.

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وقد ضمن "لا روخا" مكانه في نهائي كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد فوزه على فرنسا (2-0) في دالاس يوم الثلاثاء، في حين تأهلت الأرجنتين الفائزة باللقب 3 مرات وحاملة اللقب الحالي إلى النهائي الثاني على التوالي بعد عودة متأخرة لهزيمة إنجلترا (2-1) يوم الأربعاء.