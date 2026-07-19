بعد التجديد لطاهر.. الأهلي المصري يتعاقد مع هداف الدوري المغربي

أعلن ⁠⁠الأهلي أكثر ⁠⁠الأندية المصرية ⁠⁠تتويجا بالألقاب في كرة القدم وأفريقيا، اليوم الأحد، تعاقده مع هداف الدوري المغربي ⁠⁠سفيان بن جديدة.

وقال النادي عبر حسابه على فيسبوك: "يعلن الأهلي التعاقد ⁠⁠مع اللاعب سفيان بن جديدة قادما من المغرب الفاسي لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف "توجه رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين إلى ‌‌المغرب، وأنهى كافة الإجراءات المالية والإدارية بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة. كما يتوجه الأهلي بالشكر إلى نادي المغرب الفاسي الشقيق برئاسة عمر بنيس، على تعاونه في إتمام الصفقة، في إطار العلاقات ⁠⁠الطيبة التي تربط النادي ⁠⁠الأهلي بالأشقاء في المغرب".

ويعد المهاجم المغربي بن جديدة (24 عاما) ثالث صفقات الأهلي، الذي خرج من الموسم ⁠⁠الماضي دون ألقاب، بعد ضم ثنائي إنبي ⁠⁠علي محمود وأقطاي عبد الله.

وساهم ⁠⁠بن جديدة في تتويج المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي للمحترفين الموسم الماضي، منهيا صياما دام 41 ‌‌عاما عن اللقب، كما توج هدافا للمسابقة برصيد 20 هدفا.

وسبق للمهاجم المغربي اللعب ‌‌في ‌‌نادي ستاندار لييج البلجيكي كما خاض تجربة مع الرجاء المغربي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأهلي تمديد تعاقده مع طاهر محمد طاهر لمدة عامين مقبلين بخلاف الموسم المقبل ليستمر حتى 2029 داخل صفوف القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" أن طاهر وقع على عقود التمديد بعد جلسة جمعته بجمعة وسراج الدين، حيث تم الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد.

وعبر طاهر عن سعادته بتمديد تعاقده مؤكدا تقديره للنادي وجماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير وأنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات والانتصارات التي تليق بالنادي.

وكان طاهر محمد طاهر انضم رسميا إلى النادي الأهلي قادما من نادي المقاولون العرب في يوليو/تموز 2020.