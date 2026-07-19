بالفيديو.. نتنياهو: غالبية الشعب الإسرائيلي يريدون فوز الأرجنتين بكأس العالم

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، سفير الأرجنتين لدى تل أبيب، الحاخام شيمون أكسل وانيش، في لقاء شهد تبادل رسائل ودية بين نتنياهو والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026.

وأمسك نتنياهو بقميص منتخب الأرجنتين المهدى له قائلًا: "لقد نفدت كل القمصان في البلاد، لأنكم تعلمون بالطبع أن غالبية الشعب الإسرائيلي مع الأرجنتين، لا أميل لطرف عادة لكن لا بأس من قبول هذه الهدية".

وذكر مكتب نتنياهو أن السفير نقل إلى رئيس الوزراء رسالة صوتية من الرئيس الأرجنتيني، قال فيها: "أنت صديقي، ودائما ما تدعمنا. سعدت كثيرا عندما علمت أنك تشجع الأرجنتين من أجلي".

ورد نتنياهو على الرسالة موجها حديثه إلى ميلي وهو يحمل قميص المنتخب الأرجنتيني قائلا: "خافيير، أنت صديق حقيقي وصديق عظيم. نحن ندعمك وندعم الأرجنتين بكل السبل، بما في ذلك في مباراة الغد. أتمنى لكم التوفيق.. هيا أرجنتين".

كما أظهر مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء نتنياهو وهو يسدد كرة برأسه لتسكن المرمى، قبل أن يتسلم قميص المنتخب الأرجنتيني هدية من السفير شيمون أكسل وانيش خلال اللقاء.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، بعدما بلغ المباراة النهائية إثر فوزه المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الإسباني بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد، ليضرب المنتخبان موعدًا في النهائي المقرر إقامته اليوم الأحد 19 يوليو.