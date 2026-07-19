المغربي الزاكي مدربا لـ"النشامى" خلفا للسلامي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد أنه عيّن ⁠⁠المدرب المغربي بادو ⁠⁠الزاكي مدربا للمنتخب الأول لمدة عام واحد لقيادة الفريق في نهائيات كأس آسيا 2027 وذلك عقب إنهاء الارتباط مع مواطنه ⁠⁠جمال سلامي بعد نهاية مشوار الفريق في كأس العالم.

وودع الأردن كأس العالم من الدور الأول عقب ثلاث هزائم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين حاملة ⁠⁠اللقب ليغادر سلامي منصبه في مطلع يوليو/تموز الجاري.

وذكر الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة الأمير علي بن الحسين تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى ‌‌في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع عام 2027".

وأضاف البيان "يأتي الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي، بعقد يمتد لعام واحد، بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه على قبول استقالة مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية".

وتابع: "سيتم ⁠⁠تقديم مدرب النشامى الجديد مع الإعلان عن ⁠⁠الطاقم الفني وفقا لتوصية الزاكي". ولم يكشف الاتحاد الأردني عن التفاصيل المالية لعقد المدرب البالغ من العمر 67 عاما.

وأثناء فترته كحارس مرمى، قاد الزاكي المغرب لتصدر مجموعة ضمت إنجلترا والبرتغال وبولندا في كأس العالم 1986 ليكون المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور الثاني ⁠⁠في تاريخ كأس العالم.

ونال الزاكي الكرة الذهبية ⁠⁠كأفضل لاعب في أفريقيا من مجلة فرانس فوتبول في نفس العام.

وقاد منتخب المغرب كمدرب لأول مرة في الفترة من 2002 وحتى 2005 ليبلغ الفريق نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 ‌‌في تونس ليخسر أمام

صاحب الأرض.

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وتولى الزاكي تدريب المغرب للمرة الثانية في الفترة من 2014 وحتى 2016 قبل تولي الفرنسي إيرفي رونار المسؤولية ‌‌خلفا ‌‌له.

كما سبق له تدريب منتخب السودان في عام 2023 ومنتخب النيجر في الفترة من 2023 وحتى 2026.