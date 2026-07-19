التصويب من خارج منطقة الجزاء.. حل سحري أثبت نجاعته في مونديال 2026

لم تعد التسديدات من خارج منطقة الجزاء مجرد حل فردي يلجأ إليه اللاعبون عند غياب الخيارات، بل تحولت في كأس العالم عام 2026 إلى سلاح هجومي رئيسي فرضته طبيعة المباريات والتطورات التكتيكية التي شهدتها البطولة، في ظل اعتماد عدد كبير من المنتخبات على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المهاجمين.

وكشفت مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 16% من أهداف البطولة جاءت من خارج منطقة الجزاء، مقارنة بـ 8% فقط في مونديال قطر عام 2022، في مؤشر واضح على تغير أساليب اللعب ونجاح التسديدات البعيدة في كسر التوازنات الدفاعية.

ولا تعكس هذه الأرقام مجرد زيادة إحصائية، بل تكشف عن تحول تكتيكي بارز، إذ وجد اللاعبون أنفسهم أمام خطوط دفاع متأخرة ومكتظة داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي جعل التسديد من مسافات بعيدة أحد أكثر الحلول فاعلية لخلخلة التنظيم الدفاعي وصناعة الفارق.

الدفاع المتكتل يصنع ظاهرة جديدة

ويرى خبراء اللعبة أن انتشار أسلوب "الدفاع المنخفض" (Low Block) كان العامل الأبرز وراء هذه الظاهرة، بعدما فضلت منتخبات عديدة التراجع إلى محيط منطقة الجزاء، مع تضييق المساحات وإجبار المنافسين على البحث عن حلول غير تقليدية.

وقال الألماني يورغن كلينسمان، عضو مجموعة الدراسات الفنية في "فيفا"، إن وجود ثمانية أو تسعة لاعبين داخل منطقة الجزاء أو حولها يجعل الاختراق شبه مستحيل، ولذلك تصبح التسديدات البعيدة الخيار الأكثر منطقية.

وأضاف: "لا توجد مساحات، ولذلك تصبح التسديدات من خارج المنطقة وصفة مثالية للتسجيل. ومن الممتع بالنسبة لنا كمدربين مشاهدة هذا النوع من الأهداف، لأننا رأينا أهدافا رائعة بهذه الطريقة".

ويشير هذا التحول أيضًا إلى تطور جودة اللاعبين من الناحية الفنية، إذ بات عدد أكبر من لاعبي الوسط والمهاجمين يمتلكون القدرة على التسديد بدقة وقوة من مسافات بعيدة، وهو ما منح المنتخبات سلاحا إضافيا أمام الدفاعات المنظمة.

فينغر: اللاعبون أطلقوا "صواريخ"

من جانبه، أشاد الفرنسي أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم في "فيفا"، بالمستوى الفني الذي أظهره اللاعبون في تنفيذ التسديدات البعيدة، معتبرًا أنها كانت من أبرز ملامح البطولة.

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وقال فينغر إن سرعة الكرة وجودة التسديدات كانتا استثنائيتين، مضيفًا: "اللاعبون أطلقوا صواريخ من خارج منطقة الجزاء، وكانت جودة التسديدات مذهلة طوال البطولة".

ويرى مراقبون أن تطور كرات المباريات الحديثة، إلى جانب ارتفاع سرعة اللعب، ساهم أيضا في زيادة خطورة التسديدات البعيدة، خاصة عندما يحجب المدافعون رؤية حراس المرمى داخل منطقة الجزاء.

الأرجنتين.. نموذج النجاح

وكان المنتخب الأرجنتيني المثال الأبرز على استثمار هذا السلاح الهجومي، إذ سجل خمسة أهداف من خارج منطقة الجزاء، وهو أعلى رصيد في البطولة حتى الآن.

وجاء أبرز هذه الأهداف عبر إنزو فيرنانديز، الذي أعاد منتخب بلاده إلى أجواء مواجهة إنجلترا في نصف النهائي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 85، بعدما عانى "التانغو" من اختراق الدفاع الإنجليزي المتراجع.

كما لعب خوليان ألفاريز دورا حاسما عندما سجل هدفا رائعا بتسديدة مقوسة من مسافة 22 ياردة خلال الوقت الإضافي أمام سويسرا في ربع النهائي، ليقود الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي.

وتعكس هذه الأهداف قدرة المنتخب الأرجنتيني على تنويع حلوله الهجومية، وعدم الاكتفاء بالاختراقات أو الكرات العرضية، بل اللجوء إلى التسديد البعيد كلما أُغلقت المساحات.

الظاهرة لا تقتصر على الأرجنتين

ولم يكن المنتخب الأرجنتيني الوحيد الذي استفاد من هذا الاتجاه، إذ شهدت البطولة العديد من الأهداف الحاسمة من خارج منطقة الجزاء، كان آخرها هدف لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس في الدقيقة الثالثة من مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6-4 في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

كما شهدت مباريات أخرى محاولات متكررة من خارج المنطقة، حتى في الحالات التي لم تسفر عن أهداف، ما يعكس تغيرا واضحا في عقلية اللاعبين، الذين باتوا أكثر استعدادًا للمجازفة بالتسديد من مسافات بعيدة بدلًا من الاستمرار في البحث عن منفذ داخل مناطق مكتظة بالمدافعين.

هل يستمر هذا الاتجاه؟

يرى محللون أن النجاح الكبير للتسديدات البعيدة في مونديال عام 2026 قد يدفع المنتخبات والأندية إلى منح هذا الجانب اهتماما أكبر في التدريبات خلال السنوات المقبلة، سواء من خلال تطوير مهارات التسديد أو ابتكار حلول تكتيكية جديدة لمواجهة الدفاعات المتكتلة.

وفي المقابل، سيكون على المدربين إعادة النظر في أساليب الدفاع المنخفض، بعدما أظهرت البطولة أن التراجع المبالغ فيه قد يحمي منطقة الجزاء من الاختراق، لكنه يفتح الباب أمام أهداف لا تقل خطورة تأتي من خارجها.

وبين صلابة الدفاعات وجودة المنفذين، أعادت كأس العالم عام 2026 الاعتبار إلى أحد أقدم أسلحة كرة القدم وأكثرها إمتاعًا، لتؤكد أن التسديدة البعيدة ما زالت قادرة على حسم المباريات وإشعال المدرجات، مهما تطورت الخطط والأساليب التكتيكية.