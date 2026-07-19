سر عودة نجم الأرجنتين إنزو فرنانديز لحذاء مونديال قطر 2022

لفت نجم وسط الأرجنتين، إنزو فرنانديز، الأنظار في مونديال 2026، بعد قراره غير المعتاد بالعودة لارتداء الحذاء الذي خاض به نهائيات كأس العالم 2022، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في نصف النهائي.

وجاء هذا القرار -الذي أثار اهتمام المتابعين نظراً لتوقف الشركة المصنعة عن إنتاج هذا الطراز منذ سنوات- بعد مواجهة منتخب مصر في دور الـ16.

وبحسب تقارير أرجنتينية، تولى رجل الأعمال المتخصص في جمع المقتنيات الرياضية، نيكانور إغليسياس، مهمة البحث عن هذا الحذاء النادر، لينجح في توفير ثلاثة أزواج منها، مؤكداً أن أحدها هو الذي ارتداه فرنانديز أمام إنجلترا.

الراحة والذكريات وراء القرار

رغم تكتم اللاعب على أسباب قراره، أرجع إغليسياس الأمر إلى عاملين؛ الأول هو الراحة التي يمنحها الحذاء للاعب، والثاني هو القيمة المعنوية؛ إذ ارتبط هذا الحذاء بتتويج "التانغو" بمونديال قطر 2022 وفوز فرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب حينها. وأشار إغليسياس إلى أن اختيار لاعب دولي يرتبط بعقود رعاية لارتداء إصدار قديم بدلاً من الأحدث يُعد أمراً استثنائياً، لكنه أثبت نجاحه ميدانياً.

تزامن تغيير الحذاء مع تقديم فرنانديز لأفضل عروضه في البطولة؛ حيث سجل هدف التعادل في شباك إنجلترا، مساهماً في قيادة الأرجنتين نحو المباراة النهائية.

وتتجه الأنظار الآن إلى النهائي المرتقب أمام إسبانيا، لمعرفة ما إذا كان "حذاء الذكريات" سيقود النجم الأرجنتيني لاحتفاظ منتخب بلاده باللقب العالمي، في وقت تحولت فيه "تايمز سكوير" بنيويورك إلى قطعة من بوينس آيرس، وسط احتفالات الجماهير الأرجنتينية قبل ليلة الحسم.