رياضة|كأس العالم 2026

سر عودة نجم الأرجنتين إنزو فرنانديز لحذاء مونديال قطر 2022

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Argentina's Enzo Fernandez gestures to fans after scoring his side's first goal during the World Cup semifinal soccer match between England and Argentina in Atlanta, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
إنزو فرنانديز يحتفل بعد تسجيله هدف التعادل أمام إنجلترا (أسوشيتد برس)
Published On 19/7/2026
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آخر تحديث: 21:42 (توقيت مكة)

لفت نجم وسط الأرجنتين، إنزو فرنانديز، الأنظار في مونديال 2026، بعد قراره غير المعتاد بالعودة لارتداء الحذاء الذي خاض به نهائيات كأس العالم 2022، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في نصف النهائي.

وجاء هذا القرار -الذي أثار اهتمام المتابعين نظراً لتوقف الشركة المصنعة عن إنتاج هذا الطراز منذ سنوات- بعد مواجهة منتخب مصر في دور الـ16.

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وبحسب تقارير أرجنتينية، تولى رجل الأعمال المتخصص في جمع المقتنيات الرياضية، نيكانور إغليسياس، مهمة البحث عن هذا الحذاء النادر، لينجح في توفير ثلاثة أزواج منها، مؤكداً أن أحدها هو الذي ارتداه فرنانديز أمام إنجلترا.

epa13113565 Elliot Anderson of England (front) and Enzo Fernandez of Argentina during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
لعب فيرنانديز بحذاء ارتبط بذكرى تتويج "التانغو" بلقب مونديال قطر 2022، وبالإنجاز الشخصي الذي حققه بنيله جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة (الأوروبية)

الراحة والذكريات وراء القرار

رغم تكتم اللاعب على أسباب قراره، أرجع إغليسياس الأمر إلى عاملين؛ الأول هو الراحة التي يمنحها الحذاء للاعب، والثاني هو القيمة المعنوية؛ إذ ارتبط هذا الحذاء بتتويج "التانغو" بمونديال قطر 2022 وفوز فرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب حينها. وأشار إغليسياس إلى أن اختيار لاعب دولي يرتبط بعقود رعاية لارتداء إصدار قديم بدلاً من الأحدث يُعد أمراً استثنائياً، لكنه أثبت نجاحه ميدانياً.

تزامن تغيير الحذاء مع تقديم فرنانديز لأفضل عروضه في البطولة؛ حيث سجل هدف التعادل في شباك إنجلترا، مساهماً في قيادة الأرجنتين نحو المباراة النهائية.

وتتجه الأنظار الآن إلى النهائي المرتقب أمام إسبانيا، لمعرفة ما إذا كان "حذاء الذكريات" سيقود النجم الأرجنتيني لاحتفاظ منتخب بلاده باللقب العالمي، في وقت تحولت فيه "تايمز سكوير" بنيويورك إلى قطعة من بوينس آيرس، وسط احتفالات الجماهير الأرجنتينية قبل ليلة الحسم.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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