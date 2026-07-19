بين الاستقرار والحيرة.. التشكيلة المتوقعة لإسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم

أنهى المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، استعداداته الأخيرة لخوض نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، وسط مؤشرات قوية على اعتماده التشكيلة نفسها التي قادت المنتخب إلى تجاوز بلجيكا في ربع النهائي وفرنسا في نصف النهائي.

ويطمح المنتخب الإسباني إلى استعادة اللقب العالمي، بينما يسعى حامل اللقب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.

وبحسب المعطيات الحالية، لا ينوي دي لا فوينتي إجراء تعديلات كبيرة على تشكيلته الأساسية، في ظل جاهزية أغلب اللاعبين، رغم بعض المخاوف التي صاحبت إصابة الظهير الأيمن بيدرو بورو بشد عضلي خلال مواجهة فرنسا.

كما تبددت الشكوك حول جاهزية لامين يامال، الذي اكتفى في وقت سابق بتدريبات منفردة، قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية مع المجموعة، ليصبح جاهزا لخوض النهائي.

وإذا اعتُمدت التشكيلة نفسها، سيواصل لاعب الوسط بيدري الجلوس على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا، بعدما فرض فابيان رويز نفسه أساسيا إلى جانب رودري، بينما يشغل داني أولمو دور صانع الألعاب خلف رأس الحربة.

كما ينتظر أن يحتفظ أليكس باينا بمكانه في الجهة اليسرى، بعدما استغل غياب نيكو ويليامز، الذي تعرض لإصابة تفاقمت خلال مواجهة أوروغواي.

وإن تعذرت مشاركة بيدرو بورو، سيكون ماركوس يورينتي الخيار الأقرب لتعويضه في مركز الظهير الأيمن.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو (أو ماركوس يورينتي)، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

سكالوني يؤجل حسم تشكيل الأرجنتين

على الجانب الآخر، واصل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني سياسة التكتم، ورفض الإعلان عن تشكيلته الأساسية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين باتوا جاهزين للمشاركة.

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وأوضح سكالوني أن ضيق الوقت بعد مواجهة إنجلترا حال دون تنفيذ تدريبات تكتيكية كافية، بعدما وصل الفريق إلى نيويورك مساء الخميس، وخاض حصة تدريبية خفيفة فقط قبل المؤتمر الصحفي.

وقال المدرب الأرجنتيني "إن الجهاز الفني سيحدد التشكيلة النهائية وفق الحالة البدنية للاعبين، مع التركيز على استغلال نقاط قوة الفريق ومواجهة أسلوب إسبانيا".

يحافظ الحارس إيميليانو مارتينيز على مكانه الأساسي دون أي جدل، فيما أكد الحارس الدولي أن ما يهمه هو فوز المنتخب باللقب، وليس الجوائز الفردية أو الأضواء الإعلامية.

أما في خط الدفاع، فتتمثل الحيرة الوحيدة في مركز الظهير الأيمن، حيث يفاضل سكالوني بين ناهويل مولينا، الذي تراجع مستواه في نصف النهائي، وغونزالو مونتييل، الذي قدم أداء جيدا بعد مشاركته بديلا أمام إنجلترا.

ويواصل كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز قيادة قلب الدفاع، بينما يتولى نيكولاس تاغليافيكو مهمة الحد من خطورة لامين يامال على الجبهة اليسرى.

وضمن لياندرو باريديس، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر أماكنهم في التشكيلة الأساسية، بينما يحتدم الصراع على المقعد الرابع في الوسط بين رودريغو دي بول، وجوليانو سيميوني، ونيكولاس غونزاليس.

وتشير التقارير إلى أن دي بول استعاد جاهزيته للمنافسة على مركزه الأساسي، بعد مشاركته بديلا في نصف النهائي، في حين يظل جوليانو سيميوني أحد الخيارات القوية، بينما يبرز جيوفاني لو سيلسو كحل بديل إذا احتاج الجهاز الفني إلى تغيير خططه.

ميسي يقود الهجوم

لا خلاف على قيادة ليونيل ميسي لخط هجوم الأرجنتين، بينما يبدو جوليان ألفاريز الأقرب لمرافقته بعد المستويات المميزة التي قدمها في الأدوار الإقصائية، خصوصا أمام سويسرا وإنجلترا.

ورغم ذلك، لا يزال لاوتارو مارتينيز، صاحب هدف الفوز على إنجلترا في نصف النهائي، يطمح إلى استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: غونزالو مونتييل (أو ناهويل مولينا)، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاغليافيكو.

الوسط: رودريغو دي بول (أو جوليانو سيميوني)، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.