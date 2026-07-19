احتجاج جماهيري غير مسبوق ضد ترمب وإنفانتينو في نهائي كأس العالم

شهد نهائي كأس العالم اليوم الأحد، المقام على ملعب "ميتلايف" في نيويورك ونيوجيرسي، احتجاجاً فريداً من نوعه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وزع منظمو الاحتجاج بطاقات حمراء على المشجعين المتجهين للملعب لحضور المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. ويهدف المنظمون إلى دفع الجماهير لرفع هذه البطاقات لحظة تسليم الكأس، تعبيراً عن رفضهم للسياسات المرتبطة بالحدث.

فينال ريد كارد

حملت البطاقات الموزعة رمز استجابة سريع (QR Code) يوجه المشجعين إلى منصة "فينال ريد كارد" (Final Red Card)، التي توفر تعليمات دقيقة حول التوقيت المناسب لرفع البطاقات. وقد جاء في بيان الموقع: "بعد المراجعة، وبسبب الفساد السياسي وإساءة استخدام الرئاسة، القرار هو البطاقة الحمراء!"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تحاكي تقنية مراجعة الفيديو (VAR) المستخدمة في المباريات.

خلفية الأزمة

تصاعدت حدة الانتقادات ضد ترمب وإنفانتينو خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية قرار مثير للجدل، إذ رُفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون رغم حصوله على بطاقة حمراء، مما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا.

ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ كأس العالم الحديث، وقد جاء بعد اتصال هاتفي مباشر بين ترمب وإنفانتينو، ورغم تأكيدات رئيس الفيفا بأن المكالمة لم تؤثر في القرار، فإن الواقعة أثارت غضباً واسعاً بين الجماهير والمتابعين.