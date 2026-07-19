حفل شواء وحلوى داخل الملعب.. كيف استعد منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال؟

يحرص لاعبو المنتخب الأرجنتيني على أداء طقوس خاصة قبل المباريات الكبيرة، وهو ما كرروه بالفعل قبل موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأرجنتين حامل اللقب الليلة، نظيره الإسباني في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، على ملعب نيويورك نيوجيرسي عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وأقام زملاء النجم ليونيل ميسي حفل عشاء يُعرف "بالشواء المقدس" (الأسادو)، قبل ساعات من مواجهة إسبانيا، وهو تقليد يحرص اللاعبون على الالتزام به منذ 5 سنوات وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وظهرت هذه العادة منذ أن بدأ المنتخب الأرجنتيني بالفوز في جميع المباريات الإقصائية بمختلف البطولات منذ بطولة كوبا أمريكا 2021.

ومن أجل إقامة هذا "الطقس"، شحن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حوالي 500 كيلوغرام من اللحوم الأرجنتينية إلى الولايات المتحدة على مدار المباريات الإقصائية لمونديال 2026.

وبعد ذلك يلتقط جميع طاقم المنتخب الأرجنتيني صورة جماعية تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عادة رافقت الفريق في المباريات الحاسمة في بطولات كوبا أمريكا 2021، كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2024، وظلت تتكرر منذ دور الـ32 بالنسخة الحالية من المونديال.

وبفضل هذه العادة حقق المنتخب الأرجنتيني 15 انتصاراً في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، وهو ما يأمل أن يتكرر الليلة، برفع كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

أما على أرض الملعب فمن المنتظر أن يتكرر الدخول الشهير للمستطيل الأخضر قبل الإحماء، لكل من رودريغو دي بول ولياندرو باريديس ومعهما قطع الحلوى الخاصة بهما.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التصرّف يُعدّ بمثابة "تميمة لتكريم جد دي بول أوزفالدو الذي كان يعطي اللاعب عملات معدنية لشراء الحلوى عندما كان يصطحبه إلى التدريب ثم يعودان سيرا على الأقدام إلى المنزل"، إذ كانت تلك الحلوى مكافأة له وهو أمر يحافظ عليه حتى اليوم.

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ويدخل المنتخب الأرجنتيني نهائي المونديال أملا في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد النسخة التي استضافتها بلاده عام 1978، والمكسيك عام 1986، وقطر عام 2022.

أما المنتخب الإسباني فيسعى بدوره إلى رسم النجمة الثانية على القميص، بعد الأولى التي تحققت في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.