22 لاعبا في قائمة تاريخية.. من هم نجوم التشكيلة "المثالية" لإسبانيا؟

رصدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية مقارنة بين الجيل السابق لمنتخب إسبانيا، الذي حقق اللقب الوحيد في كأس العالم بنسخة جنوب أفريقيا عام 2010، والجيل الحالي الذي وصل إلى نهائي مونديال 2026، ويواجه غدا الأحد نظيره الأرجنتيني لحسم اللقب.

واعتبرت الصحيفة أن كلا الجيلين أسطوري لوصولهما إلى المباراة النهائية بأحقية تامة، وقالت: "إننا نشهد اليوم جيلين من أهم الأجيال في تاريخ إسبانيا؛ إذ وصل كلاهما إلى نهائي كأس العالم، تاركين إرثا عظيما من خلال أسلوب لعبهما ونهجهما في كل مباراة".

وتساءلت الصحيفة: "لكن أيهما الأفضل؟ كرة القدم مسألة ذوق شخصي، ولكل إسباني ولكل مشجع كرة قدم تفضيله الخاص، لكن من الواضح أننا أمام فريقين لا يُنسيان، بغض النظر عن نتيجة نهائي الأحد ضد الأرجنتين".

وأضافت: "الفريق العظيم لا يُقاس فقط بلاعبيه الأفراد، فعامل الجماعية يمثل نسبة كبيرة ترجح كفة الميزان في بطولات تنافسية مثل كأس العالم. ولو طُلب منك الاختيار بين أحد الفريقين، فأيهما ستختار؟".

وتابعت: "لكن إن أردنا التخيل أو الحلم، فمن الأفضل أن نطلق العنان لمزيج مثالي يجمع كلا الفريقين، حيث يكون جميع اللاعبين الـ22 جاهزين ليشكل المدرب أفضل فريق إسباني على مر التاريخ".

وقد وضعت الصحيفة قائمة مثالية مكونة من: