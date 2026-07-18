"وضعوا أفضل لاعب في الدفاع".. ترمب يسخر من خيارات توخيل أمام الأرجنتين

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى القائمة الطويلة من المنتقدين للأسلوب التكتيكي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم في نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الأربعاء في أتلانتا.

وجّه الرئيس الأمريكي الجمعة انتقادا خفيفا لقرار المدرب الألماني لمنتخب "الأسود الثلاثة" توماس توخيل اعتماد أسلوب دفاعي بعدما تقدمت إنجلترا على الأرجنتين 1-0.

وخلال حفل استقبال في نيويورك إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أشار ترمب إلى قائد منتخب إنجلترا هاري كين الذي لعب معه جولة غولف في فلوريدا قبل 18 شهرا.

وقال ترمب: "لديكم لاعب رائع في إنجلترا لعبت الغولف معه، هاري".

وأضاف: "ربما ارتكبوا خطأ عندما جعلوه لاعبا دفاعيا. ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟".

وتابع: "تقدموا في النتيجة ثم أخذوا أفضل لاعب لديهم ووضعوه في الدفاع. يجب أن نكون أكثر هجومية قليلا، أليس كذلك؟ ماذا أعرف أنا عن التدريب؟".

وتعرض توخيل إلى انتقادات حادة بسبب سحب مهاجمين وإشراك مدافعين خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، ما أجبر إنجلترا على التراجع إلى الخلف رغم بقاء كين على أرض الملعب.

واستغل ليونيل ميسي المساحات المتاحة ومرر الكرتين الحاسمتين اللتين أسفرتا عن هدفي الأرجنتين اللذين وضعا منتخب أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية. وكرر توخيل الجمعة أنه متمسك بقراراته التكتيكية. وقال توخيل: "لا، لا أندم على قراري. اعتقدت أننا أصبحنا سلبيين أكثر من اللازم".. وأضاف: "كنت أحاول مساعدة الفريق".