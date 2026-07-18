نهائي مونديال 2026.. إسبانيا تسيطر ماليا والأرجنتين تكتسح رقميا

سيكون ملعب "متلايف" غدا الأحد مسرحا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين المصنفين الأول والثاني عالميا، المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، ونظيره الإسباني، بطل أوروبا الحالي.

ولا تعكس هذه المواجهة صراعا على المجد الكروي فحسب، بل تمثل صداما حقيقيا بين نموذجين اقتصاديين واجتماعيين مختلفين تماما في عالم كرة القدم الحديثة، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منصة "فوتبول بانشمارك" (Football Benchmark).

تفوق إسباني كاسح في القيمة السوقية

تُقدّر القيمة السوقية لتشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي بـ 1.47 مليار يورو (نحو 1.59 مليار دولار)، متفوقة بنسبة تقارب 80% على تشكيلة المنتخب الأرجنتيني (الألبيسيليستي) التي تبلغ قيمتها 818 مليون يورو (نحو 883.4 مليون دولار).

يعود هذا الفارق الشاسع بشكل رئيسي إلى النجم الإسباني الشاب لامين جمال، الذي يتصدر حاليا قائمة أغلى لاعبي كرة القدم عالميا بقيمة تبلغ 292.2 مليون يورو (نحو 315.6 مليون دولار).

ويظهر التباين أيضا في معدل الأعمار؛ حيث تمتلك إسبانيا توليفة شابة بمعدل أعمار 26.7 عاما، في حين تعتمد الأرجنتين على أحد أكبر المنتخبات سنا في البطولة بمعدل 29.1 عاما.

كما يسيطر الإسبان على التشكيلة المثالية للنهائي بناء على القيمة السوقية بسبعة لاعبين من أصل 11 لاعبا -تتجاوز قيمتهم الإجمالية حاجز المليار يورو (نحو 1.08 مليار دولار)- يتقدمهم بيدري وكوبارسي، مقابل حضور أرجنتيني يقوده إنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز.

"تأثير ميسي" يكتسح منصات التواصل

إذا كانت إسبانيا تحكم لغة المال، فإن الأرجنتين تفرض هيمنة مطلقة خارج الملعب على الصعيد الإعلامي والجماهيري. حيث يبلغ إجمالي متابعي لاعبي الأرجنتين على منصة "إنستغرام" 667 مليون متابع مقابل 140 مليون متابع فقط للاعبي المنتخب الإسباني.

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ويعود الفضل في هذه الفجوة الرقمية إلى ميسي، الذي يحظى وحده بأكثر من 512 مليون متابع. ولم تتوقف الهيمنة الأرجنتينية هنا، بل امتدت للطفرة الرقمية خلال البطولة (بين 11 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز):