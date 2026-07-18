لماذا سيتوقف نهائي كأس العالم لأكثر من ربع ساعة؟

لن تقتصر الإثارة في نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين على المستطيل الأخضر، إذ سيشهد ملعب ميتلايف في نيويورك عرضا فنيا ضخما خلال استراحة الشوطين، في خطوة مستوحاة من العرض الشهير الذي يرافق نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول).

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبين، الجمعة، بأن استراحة ما بين الشوطين ستستغرق 17 دقيقة بدلا من 15 دقيقة المنصوص عليها في قوانين اللعبة، وذلك لإفساح المجال لإقامة الحفل الموسيقي.

وسيتولى قيادة العرض المغني كريس مارتن، قائد فرقة "كولدبلاي"، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، هم شاكيرا ومادونا وفرقة بي تي إس وبورنا بوي وجاستن بيبر.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال امتداد الاستراحة إلى نحو 30 دقيقة بسبب ضخامة الحفل، إلا أن فيفا حسم الجدل وأكد أن مدة التوقف لن تتجاوز 17 دقيقة.

وسيستغرق العرض الفني نحو 11 دقيقة، فيما ستخصص الدقائق المتبقية لتركيب المنصة وإزالتها، إضافة إلى ري أرضية الملعب التي تعرضت لانتقادات خلال البطولة بسبب جفافها وبطء حركة الكرة عليها.

ويدخل المنتخب الإسباني النهائي باحثا عن لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه عام 2010، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي إلى الاحتفاظ باللقب وإحراز كأس العالم للمرة الثانية تواليا، والرابعة في تاريخه.