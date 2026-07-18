"أريد له النجاح".. ميسي يشيد بجمال ويتحدث عن صورتهما الشهيرة

جدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إشادته بموهبة الإسباني لامين جمال، مؤكدا أنه يتابع تطوره عن كثب، كما كرر ارتباطه العاطفي بنادي برشلونة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم عام 2026.

وقال ميسي عن لامين جمال: "إنه لاعب كبير للغاية. تابعته كثيرا لأنه يلعب في ناد أحبه وأتمنى له دائما كل الخير. رغم صغر سنه، أصبح بالفعل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأمامه مسيرة طويلة وفرصة لتحقيق إنجاز تاريخي. لكننا سنحاول ألا يحدث ذلك هذه المرة".

كما عاد ميسي للحديث عن الصورة الشهيرة التي التقطت قبل 19 عاما، عندما حمل بين ذراعيه طفلا رضيعا يدعى لامين جمال، في إطار جلسة تصوير خيرية، وهي الصورة التي اكتسبت رمزية كبيرة بعد وصولهما إلى نهائي كأس العالم.

وقال ضاحكا: "ما حدث مع تلك الصورة أمر لا يصدق. التقطت صورة معه وهو طفل رضيع، والآن سنواجه بعضنا في نهائي كأس العالم. أتمنى له كل التوفيق، لأن نجاحه سيكون أيضا في مصلحة برشلونة الذي أتمنى له دائما الأفضل. لكننا سنحاول أن نقدم مباراة كبيرة حتى لا يظهر بأفضل مستوياته، رغم أن ذلك ليس سهلا".

ورغم تركيزه على لامين جمال، شدد ميسي على أن قوة المنتخب الإسباني لا تقتصر على جناحه الشاب، مضيفا: "إسبانيا ليست لامين فقط، بل تملك مجموعة من اللاعبين الكبار وأسلوبا جماعيا مميزا. ونحن أيضا نمتلك أسلحتنا، ونتطلع إلى تقديم مباراة تليق بنهائي كأس العالم".

وجاءت تصريحات قائد المنتخب الأرجنتيني خلال فعالية نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في "فان فيست" (Fan Fest) بنيويورك، عشية النهائي، بحضور مدربي المنتخبين لويس دي لا فوينتي وليونيل سكالوني، والحارس إيميليانو "ديبو" مارتينيز، إلى جانب أساطير الرياضة نوفاك ديوكوفيتش وكيفن دورانت وتوم برادي.

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ويسعى ميسي إلى قيادة الأرجنتين نحو الاحتفاظ باللقب وإحراز كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بينما يحلم لامين جمال بقيادة إسبانيا إلى لقبها العالمي الثاني، في مواجهة تجمع بين أسطورة اللعبة وأحد أبرز نجوم جيلها الجديد.