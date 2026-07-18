"لا أريد دخول السجن".. نجم إسبانيا يخشى مواجهة ترمب على منصة التتويج (فيديو)

قال مهاجم المنتخب الإسباني بورخا إيغليسياس – المعروف بمواقفه السياسية – إنه سيلتزم بمصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مراسم تتويج نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، اليوم الأحد، على أمل أن "تمر اللحظة بسرعة".

ويُعرف مهاجم سلتا فيغو – البالغ من العمر 33 عامًا والذي يشغل دورا احتياطيا في صفوف منتخب "لا روخا" – بمواقفه المناهضة للعنصرية وتأييد القضية الفلسطينية.

وفي مقابلة نشرتها الجمعة مجلة "بانينكا" (Panenka) الإسبانية المتخصصة في كرة القدم، أكد إيغليسياس أنه سيحترم بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي ينص على حضور ترمب لتسليم الكأس إلى المنتخب الفائز.

وقال مازحا: "لا أرغب في دخول السجن (يضحك). آمل أن أصافحه في لحظة يكون فيها الجميع سعداء جدا، وأن تمر بسرعة حتى أتمكن من نسيانها".

وأضاف: "لا أعتقد أن الوقت مناسب لإثارة الجدل، فالناس يعرفون جيدا ما هي آرائي. كنت أتمنى القيام بأشياء كثيرة، لكن الواقع هو أنه، رغم اعتقاد البعض أنني أملك نفوذا كبيرا، فإنني لا أملك تلك القوة لمواجهة بعض الأمور".

وسبق لإيغليسياس أن اتخذ مواقف علنية عدة، أبرزها معارضته للرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، على خلفية قضية القبلة غير الرضائية التي طالت اللاعبة جيني هيرموسو عام 2023، كما أعلن دعمه للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.