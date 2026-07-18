مدرب ليفربول يكشف خطته لتعويض محمد صلاح

أكد مدرب ليفربول الإسباني أندوني إيراولا أن النادي يبحث عن جناح أيمن خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكنه شدد على أن هدفه ليس التعاقد مع لاعب يحل مكان النجم المصري محمد صلاح بشكل مباشر، حتى لا يضعه تحت ضغط المقارنة مع أحد أعظم لاعبي النادي.

وغادر صلاح ملعب أنفيلد في نهاية موسم 2025-2026 بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، إلى جانب كل من أندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، ما يفرض على ليفربول إعادة بناء جزء مهم من تشكيلته.

وقال إيراولا في تصريحات لشبكة ستان سبورت (Stan Sport): "لا يمكننا أن نتوقع التعاقد مع جناح سيعوض محمد صلاح، لأننا بذلك نكون قد هيأنا اللاعب الجديد للفشل منذ البداية"

وأضاف: "نحتاج بالتأكيد إلى لاعب في هذا المركز، لكنه قد يمتلك مهارات مختلفة ويكمل الفريق بطريقة أخرى. نحن نعمل على ذلك، وهو أحد أكبر تحدياتنا هذا الصيف"

مسؤوليات جديدة داخل الفريق

وأوضح المدرب الإسباني أن رحيل عدد من القادة سيجبر اللاعبين الحاليين على تحمل مسؤوليات أكبر داخل الملعب وخارجه.

وقال: "ستحدث تغييرات كثيرة. لقد رحل لاعبون كبار فازوا بكل شيء مع النادي، ونحن لا نبحث عن نسخ بديلة لهم، بل عن لاعبين قادرين على تحمل مزيد من المسؤولية"

وأضاف: "اللاعبون الموجودون حاليا مطالبون أيضا بالارتقاء إلى مستوى جديد، كما نبحث عن حلول في سوق الانتقالات تساعد المجموعة التي نمتلكها بالفعل"

صلاح.. إرث يصعب تعويضه

وغادر صلاح ليفربول بعدما ترك بصمة تاريخية استمرت تسعة مواسم، إذ أصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 191 هدفا، متقدما بفارق كبير عن روبي فاولر صاحب المركز الثاني بـ128 هدفا.

كما أصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول في البريميرليغ بعدما رفع رصيده إلى 93 تمريرة حاسمة، متجاوزا ستيفن جيرارد، عقب صناعته هدف كورتيس جونز أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

خيارات مطروحة

وارتبط ليفربول خلال الفترة الأخيرة بعدة أسماء لتعزيز مركز الجناح الأيمن، من بينها الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ، والفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، إضافة إلى يانكوبا مينتيه وسعيد الملة.

إعلان

وفي المقابل، أبرم النادي بالفعل عدة صفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع المدافع جيريمي جاكيه قادما من رين، والمهاجم فيكتور مونيوث من أوساسونا، إلى جانب تجديد عقد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بعقد طويل الأمد.

وأبدى إيراولا ثقته في الوافدين الجديدين، قائلا: "أعرف جيريمي منذ فترة طويلة، ويملك كل المقومات التي نحتاجها في مركز قلب الدفاع، وهو الآن جاهز تماما بعد تعافيه من إصابة في الكتف".

وختم حديثه عن مونيوث قائلا: "إنه لاعب أعرفه جيدا، يستطيع اللعب على الجناحين، ويتمتع بعقلية متواضعة وطموحة، وأعتقد أنه سيكون إضافة مهمة جدا للفريق".