مارتينيز يكشف سر بكائه وحيدا.. ويؤكد: إسبانيا ليست جمال فقط

أعرب حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إيميليانو "ديبو" مارتينيز الجمعة عن أمله في أن يكون خط دفاعه في مستوى الهجوم القوي للـ"ألبيسيليستي" خلال نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، وذلك بعدما أظهر بعض نقاط الضعف في المباريات السابقة.

واستقبل حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، البالغ 33 عاماً، سبعة أهداف في سبع مباريات خلال حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه منتخب بلاده في قطر 2022، في حين سجل خط الهجوم 19 هدفاً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الرسمي في نيويورك قبل يومين من المباراة النهائية المقررة الأحد على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك: "هجومياً كنا جيدين جداً، لكن في النهاية استقبلنا أهدافاً دفاعياً، لذلك أتطلع إلى إنهاء المباراة بشباك نظيفة الأحد".

واستعاد مارتينيز التصدي الحاسم أمام المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 120+3 من الوقت الإضافي لنهائي قطر، عندما كانت النتيجة متعادلة 3-3، وهو التصدي الذي كان أساسياً في طريق الأرجنتين نحو النجمة الثالثة.

وأضاف "يمكن أن يدخل مرماي هدف أو اثنان أو ثلاثة، لكن في اللقطة التالية أبقى الشخص نفسه تماماً. الضغط لا يثقل كاهلي. كل ما أفعله هو ارتداء القفازات، وعندما تأتي الكرة أقول: أنا أملك حظوظاً أكبر للتصدي لها".

وتابع "أملك هذه الثقة داخل المرمى، سواء كانت مباراة ودية أو نهائي كأس العالم أو عندما ألعب في الحي، فأنا ديبو نفسه الذي كان يلعب في حي مار دل بلاتا (مسقط رأسه)، فهذه الروح الشعبية تسكنني".

الاستعداد بفرح

وأكد مارتينيز أن دوره كحارس مرمى لا يقتصر على التصديات، بل يشمل أيضاً إظهار الثقة والهدوء لمنح زملائه الطمأنينة.

وقال: "يجب أن يدرك زملائي أن ديبو هادئ في الخلف، وفي النهاية هؤلاء اللاعبون رائعون جداً في لعب كرة القدم، موهوبون للغاية، لذلك علي أن أظهر لهم الثقة والهدوء".

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وأوضح ديبو الذي تعرض لكسر في بنصر يده اليمنى قبل المونديال ولا يزال يشعر بألم يومي بسببه، أن الجميع داخل المجموعة لا يفكر إلا في الفوز.

لكنه دعا جميع أفراد المنتخب إلى الاستمتاع بخوض النهائي الثاني توالياً في كأس العالم.

وقال: "في الحقيقة أبكي أحياناً بمفردي عندما أفكر بما حققناه. أنا ممتن للحياة وممتن لعائلتي".

وأضاف "كلاعب محترف لا يدرك المرء أحياناً أين يقف بالضبط، ورسالتي إلى جميع زملائي هي أن يستمتعوا بهذه الأيام الثلاثة، وأن نستعد بفرح، فالأمور قد تسير بشكل جيد أو سيئ، لكن علينا الاستمتاع بهذه اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا مدى الحياة"

ورأى ديبو، أحد قادة المنتخب الأرجنتيني، أن "لا روخا" منتخب كبير، مشيداً بمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

وقال: "لديهم مدرب كبير يعرف جيداً مدربنا. الأمر لا يتعلق بلامين جمال وحده، بل لديهم مجموعة ممتازة. إنهم يعملون كثيراً من أجل المنتخب".

وأضاف: "لديهم أسلحتهم ونحن أيضاً نملك أسلحتنا، وآمل أن تكون مباراة يتذكرها المشاهدون لفترة طويلة".

وأشاد الحارس بقدرة المنتخب على الصمود، بعد أن حقق عودات مثيرة في الأدوار الإقصائية، وهي سمة ربطها بالشعب الأرجنتيني.

وقال: "جميع زملائي في المنتخب الوطني ينحدرون من الطبقة العاملة، من عائلات كان الأب والأم فيها مضطرين للعمل، وهذا ينطبق أيضاً على عائلتي، على أمي وأبي"، مشدداً على أن نقل هذا الشعور بالهدوء يعد جزءاً من أن تكون حارساً جيداً.

وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه، قال: "أن يتذكرنا الناس مثل أي أرجنتيني: شعب مجتهد لا يستسلم أبداً، وحتى عندما تكون الأمور صعبة علينا، فإننا ننهض دائماً من جديد، كما نشاهد في هذا المونديال".