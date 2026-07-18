رياضة|كأس العالم 2026|ألمانيا

ليس مجرد إخفاق مونديالي.. فيليب لام يشخص أزمة المنتخب الألماني الحقيقية

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Germany's Nick Woltemade, Malick Thiaw and Nadiem Amiri react after Germany's Jonathan Tah missed a penalty during a penalty shootout IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli
صدمة الخروج تبدو على وجوه لاعبي ألمانيا بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 لمونديال 2026 (رويترز)
Published On 18/7/2026

رأى القائد السابق للمنتخب الألماني فيليب لام أن أزمة كرة القدم في بلاده تتجاوز بكثير الخروج المبكر من كأس العالم 2026، مؤكدا أن المشكلة مرتبطة بأخطاء تراكمية في الإدارة والتدريب وتطوير المواهب.

وفي مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (Frankfurter Allgemeine Zeitung)، قال لام إن ألمانيا فقدت الكثير من عناصر القوة التي كانت تميزها، مشيرا إلى وجود نقص في الخبرات القيادية وغياب المدربين أصحاب المستوى العالمي، ما جعل المنتخب "يفقد الاتصال بركب المنتخبات الكبرى".

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وقال لام: "نحن نتراجع منذ 10 سنوات لأننا لا نتكيف مع التطورات الحالية. بدلا من ذلك، نستمر في اتباع مسارات خاصة بنا، وكان آخرها عودة الرقابة الفردية في الدوري الألماني".

German captain Philipp Lahm lifts the World Cup trophy after winning the FIFA World Cup 2014 final between Germany and Argentina at the Estadio do Maracana in Rio de Janeiro, Brazil, 13 July 2014. At right is German head coach Joachim Loew. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA/Marcelo Sayao
فيليب لام يرفع كأس العالم عام 2014 بعد تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين في النهائي (الأوروبية)

وأضاف: "إذا واصلنا السير بهذا النهج، فسوف نستمر في الفشل"، منتقدا ما وصفه باتباع ألمانيا طريقا مختلفا عن بقية العالم بدلا من مواكبة التطورات الحديثة في كرة القدم.

انتقادات لناغلسمان

وانتقد لام أساليب تطوير اللاعبين واختيار الخطط، معتبرا أن غياب الاستمرارية أصبح من أبرز مشكلات الكرة الألمانية.

وأوضح: "يُوظَّف اللاعبون مرارا في العديد من المراكز غير المناسبة، كما يُغيَّر النظام كثيرا"، مشيرا إلى أن هذه التجارب كانت سببا رئيسا في انتقاداته للمدرب السابق يوليان ناغلسمان.

يذكر أن ناغلسمان قد رحل عن منصبه مديرا فنيا للمنتخب الألماني بعد الخروج أمام باراغواي من دور الـ32 في كأس العالم، في الوقت الذي يستعد فيه المدرب يورغن كلوب لتولي قيادة المنتخب.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Germany coach Julian Nagelsmann looks dejected after the match as Germany are eliminated from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY
مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان يبدو محبطا عقب خروج ألمانيا من كأس العالم عام 2026 (رويترز)

نحتاج إلى مدربين بخبرة عالمية

وأكد لام أن ألمانيا تفتقد في السنوات الأخيرة إلى مدربين يجمعون بين الجودة الفنية والخبرة الشخصية على أعلى المستويات.

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وقال: "ما ينقصنا هو وجود لاعبين سابقين محترفين يواصلون تطوير أنفسهم تدريبيا ومنهجيا، ويأخذون الوقت الكافي لتعلم المهنة من جذورها من أجل الوصول إلى التميز على مدار سنوات".

واستشهد قائد بايرن ميونيخ السابق بعدة أسماء يرى أنها تمثل النموذج المطلوب، مثل ديدييه ديشان، وكارلو أنشيلوتي، وميكيل أرتيتا، بيب غوارديولا، وتشابي ألونسو، باعتبارهم أمثلة لمدربين من الطراز الرفيع.

انتقاد لاتحاد الكرة والأندية

كما وجه لام انتقادات إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، معتبرا أنه يفتقد إلى الرؤية القيادية.

وكتب: "الاتحاد الألماني يصف أكاديميته بأنها مكان للتبادل والنقاش، ولا يرى نفسه كجهة تضع الاتجاه وتحدد المسار".

وانتقد أيضا سياسة الأندية الألمانية في سوق الانتقالات، قائلا إنها تعتمد على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب أصحاب المستوى الجيد لكن غير الاستثنائي.

وأضاف: "هذا النهج يمثل طريقة سهلة للحفاظ على المستوى العام، لكنه يمنع التطور لأن اللاعبين الشباب المحليين لا يحصلون على الفرص".

وتأتي تصريحات لام في وقت تبحث فيه الكرة الألمانية عن إعادة بناء هويتها بعد سلسلة من النتائج المخيبة في البطولات الكبرى، وسط دعوات متزايدة لإعادة التركيز على تطوير المواهب المحلية وصناعة جيل جديد قادر على المنافسة عالميا.

المصدر: الألمانية

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