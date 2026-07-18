ليبيا تطرق أبواب الكاف.. طلب رسمي لاستضافة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى

تقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في إحدى نسخ 2028 أو 2032 أو 2036، في خطوة تهدف إلى إعادة ليبيا إلى الواجهة القارية من بوابة تنظيم أكبر مسابقات كرة القدم في أفريقيا.

ونقل موقع "ليبيا 24" أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أرسل خطابا رسميا إلى "كاف" عبر خلاله عن رغبته في احتضان البطولة الأفريقية، مؤكدا أن الملف الليبي سيدخل المرحلة الأولى من مسار الترشح الرسمي للاستضافة.

إعداد ملف متكامل وفق معايير "كاف"

وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي، في تصريحات صحفية نقلتها ليبيا 24، إن الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأفريقي يمثل الخطوة الأولى في طريق المنافسة على تنظيم البطولة.

وأوضح المغربي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد ملف استضافة متكامل يتماشى مع الشروط والمعايير التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشددا على أن الملف سيشمل مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المطلوبة لإنجاح الحدث القاري.

وأضاف أن الملف الليبي سيضم تفاصيل مرتبطة بجاهزية الملاعب، ومرافق التدريب، والبنية التحتية، إلى جانب خدمات الإقامة، ووسائل النقل، وغيرها من المتطلبات اللوجستية التي يفرضها "كاف" على الدول الراغبة في استضافة كأس الأمم الأفريقية.

طموح لاستعادة الحضور القاري

وتسعى ليبيا من خلال هذا الطلب إلى تعزيز حضورها على الساحة الأفريقية، عبر استضافة واحدة من أبرز البطولات القارية، في وقت تشهد فيه القارة منافسة متزايدة بين الدول الراغبة في تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

ويأتي التحرك الليبي في إطار مساع لتطوير المنشآت الرياضية وتحسين البنية التحتية المرتبطة بكرة القدم، بما يفتح الباب أمام احتضان منافسات كبرى مستقبلا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصبح يعتمد في السنوات الأخيرة معايير أكثر صرامة في اختيار الدول المضيفة، تشمل جاهزية الملاعب، وتوفر مرافق التدريب، ومستوى الخدمات اللوجستية والتنظيمية، وهي العناصر التي ستكون محور الملف الليبي خلال المرحلة المقبلة.