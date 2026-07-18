لماذا يخشى رئيس الأرجنتين حضور نهائي كأس العالم؟

أشعل قرار الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم حضور نهائي كأس العالم موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما برر غيابه بالتمسك بما يعرف في الأرجنتين بـ"الكابالا"، وهي طقوس شعبية يعتقد كثير من المشجعين أنها تجلب الحظ للمنتخب.

وبحسب ما عرضه برنامج "شبكات" على قناة الجزيرة، فإن هذه الطقوس تتجاوز حدود التشجيع التقليدي، إذ يلجأ بعض المشجعين إلى وضع صور لاعبي المنافسين داخل أكياس ثلج في المجمد اعتقادا بأن ذلك "يجمد" أداءهم داخل الملعب، في ممارسة باتت جزءا من الثقافة الرياضية لدى كثير من الأرجنتينيين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إعلان ميلي أنه سيتابع المباراة من مقر الرئاسة، محافظا على روتينه المعتاد، بعدما ربط انتصارات المنتخب بارتداء سترة شتوية معينة ومشاهدة المباريات مع شقيقته، معتبرا أن تغيير هذا الروتين قد يكسر "الحظ".

كما أعاد متابعون تداول قصة تعود إلى مونديال عام 1990، حين ارتبطت زيارة الرئيس الأسبق كارلوس منعم للمنتخب قبل البطولة بخسارة الأرجنتين اللقب، وهي رواية عززت الاعتقاد الشعبي بأن غياب الرؤساء عن المباريات الحاسمة يجلب الحظ، لتتحول "الكابالا" إلى حديث المنصات قبل النهائي المرتقب، بين من تعامل معها بروح الدعابة ومن رأى فيها جزءا من هوية التشجيع الكروي في الأرجنتين.