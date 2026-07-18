لماذا اضطر المنتخب الإسباني لإيقاف تدريباته قبل ساعات من النهائي؟

أعلن المنتخب الإسباني عن توقف تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأرجنتين غدا الأحد في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، بسبب العواصف الرعدية والبرق في المنطقة المحيطة بمقر تدريبات الفريق.

وكان اللاعبون قد أجروا الإحماء في صالة رياضية داخلية، ولم تتضح بعد إمكانية استئناف التدريبات خارج الصالة من عدمه.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل السكان من توقعات بهبوب عواصف رعدية شديدة في أنحاء الولاية، مصحوبة برياح عاتية وأعاصير، وفيضانات مفاجئة، وتساقط حبات برد كبيرة.

ويوجد منتخب الأرجنتين أيضا في المنطقة نفسها قبل مباراة الأحد، ويسعى منتخب "التانغو" للفوز بلقبه الثاني على التوالي في كأس العالم، والرابع في تاريخه.

على الجانب الآخر، حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم مرة واحدة في عام 2010.