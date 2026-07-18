لعبة "التسعير الديناميكي".. كيف نجح فيفا في تحويل مونديال 2026 إلى منجم ذهب؟

تختتم غدا الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي النسخة التي أظهر فيها المشجعون استعدادا لدفع مبالغ غير مسبوقة للحصول على مقعد في هذا الحدث الرياضي الذي يقام كل أربع سنوات؛ إذ فاق معدل الإقبال على شراء التذاكر توقعات أكثر المتشائمين، رغم الأسعار الباهظة.

وستشهد المباراة النهائية، التي تُقام على ملعب "نيويورك-نيوجيرسي" وتُوصَف بأنها أغلى حدث رياضي في تاريخ الولايات المتحدة، مواجهة مرتقبة بين المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، ومنتخب إسبانيا بنجمه الشاب لامين جمال.

وتعد هذه المباراة ختاما مناسبا لبطولة اختبرت الحدود القصوى لما يمكن للمشجعين إنفاقه، لتثبت نجاح مغامرة "الفيفا" رغم المخاوف السابقة بشأن قيود التأشيرات والاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة.

تقدير حجم الطلب

قال سكوت فريدمان، خبير التذاكر الذي عمل سابقا مع فريق "كليفلاند كافاليرز" لكرة السلة: "ما نجح فيه الفيفا بشكل كبير هو تقدير حجم الطلب؛ فقد كان المشجعون يدفعون هذه الأسعار الباهظة في جميع المباريات تقريبا، البالغ عددها 104 مباريات".

وأضاف: "قبل عام، لم نكن نعتقد أن الناس سيسافرون في ظل إجراءات الهجرة والجمارك وشائعات المؤامرة، لكنها البطولة الأكثر شعبية في العالم بفارق كبير، ويُحسب للفيفا أنه حدد أسعارا مرتفعة وتقبلها المشجعون وأقبلوا عليها".

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات الحضور الجماهيري أن أكثر من نصف مباريات دور المجموعات (72 مباراة) وصلت إلى السعة الكاملة للملاعب، بينما لم يقل الحضور في بقية المباريات سوى بضع مئات عن العدد الكلي.

أسعار باهظة وزيادة في الطلب

مع توسع البطولة لتشمل 48 منتخبا، تزايد اهتمام المشجعين بشكل ملحوظ. وقد حُددت الأسعار مبدئيا بـ 575 دولارا لتذكرة دور المجموعات، وهو أكثر من ضعف سعر أغلى تذكرة في نسخة عام 2022، ناهيك عن نظام "التسعير الديناميكي" (Dynamic Pricing) الذي دفع المشجعين لدفع مبالغ أكبر بكثير.

ويعد "التسعير الديناميكي" إستراتيجية تسويقية وتقنية تعتمد على تغير سعر التذكرة بشكل مستمر بناءً على خوارزميات تقيس "العرض والطلب" في الوقت الفعلي، فمثلا إذا زاد الإقبال على مباراة معينة (مثل مباراة للأرجنتين بقيادة ميسي)، يرتفع سعر التذاكر المتبقية تلقائيا وكلما قلّت التذاكر وزاد عدد الباحثين عنها، ارتفع السعر.

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وأوضح فريدمان أن وجود مقاعد شاغرة في بعض الأوقات كان ناتجاً عما يُعرف بـ "البيع البطيء للتذاكر"، وهي ممارسة شائعة في الأحداث الضخمة حيث يقيد المنظمون الأعداد المتاحة لتحفيز الشراء السريع، موضحاً: "يجعلون الناس يعتقدون أن التذاكر توشك على النفاد فيسارعون للشراء".

"لا أحد يعرف كيف تسير هذه الآلية"

أثبت "التسعير الديناميكي" أنه منجم ذهب للفيفا، في وقت تتحول فيه الرياضة من "لعبة للطبقة العاملة" إلى "تسلية للأثرياء". وعن ذلك قال آدم المشطوب، الأستاذ المشارك في جامعة كولومبيا: "أحد أسباب الإحباط هو عدم معرفة أحد بكيفية عمل هذا النظام. الناس يتقبلون التسعير الديناميكي في تذاكر الطيران، لكن في حدث بهذه الضخامة، الشفافية كانت ستساعد كثيرا".

وقد ساهم المستوى الفني العالي للبطولة في زيادة الطلب، حيث وصلت الدول الأربع الأعلى تصنيفاً إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ التصنيف، فضلاً عن كونها البطولة التي يُرجح أن تكون الأخيرة لميسي (39 عاما).

كأس العالم "لقلة محظوظة"

رغم النجاح التجاري، حذر خبراء حقوق الإنسان من أن البطولة ظلت بعيدة عن متناول قطاع كبير من المشجعين. وأشار رونان إيفاين، المدير التنفيذي لمنظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا، إلى أن "كأس العالم هذه كانت لقلة محظوظة"، موضحاً أن القوة الشرائية والقدرة على السفر دون قيود تأشيرات هي التي منحت الأفضلية لجنسيات محددة دون غيرها.

ومع ذلك، أكد كريس لايدن، كبير مسؤولي التسويق في منصة "سييت جيك" (SeatGeek)، أن الإقبال ظل استثنائيا منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، مما جعل هذه البطولة تتصدر قائمة الأحداث الرياضية الأكثر تكلفة على الإطلاق.