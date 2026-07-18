"أراهن بأموالي عليه".. كايل ووكر يحسم مرشحه للتتويج بكأس العالم

أكد كايل ووكر، مدافع منتخب إنجلترا السابق ولاعب مانشستر سيتي، أنه يرشح إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن قدرتها على الاستحواذ والتحكم في مجريات المباريات تجعلها تتفوق على جميع منافسيها.

وقال ووكر في حديث لموقع "ذا صن" البريطانية: "أراهن بأموالي على إسبانيا للفوز بكأس العالم. السبب هو حجم استحواذها على الكرة والطريقة التي تتحكم بها في المباريات. لا أحد يفعل ذلك أفضل منها".

ورغم ذلك، شدد اللاعب الإنجليزي على أنه لا يستطيع استبعاد الأرجنتين، بسبب وجود ليونيل ميسي في صفوفها، مضيفًا: "سيكون من الغباء أن أستبعد فريقًا يضم لاعبًا عظيمًا مثل ميسي".

إسبانيا تملك جينات مانشستر سيتي "المملة"

لكنه توقع أن تتمكن إسبانيا من فرض أسلوبها وتحقيق النتيجة نفسها التي حققتها أمام فرنسا، قائلًا: "لا أعتقد أنها ستقتل الأرجنتين بالملل، لكنها ستتمكن من تحقيق النتيجة ذاتها".

واستعاد ووكر تجربته مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث اعتمد الفريق على أسلوب مشابه لأسلوب إسبانيا، وقال: "هل كان ذلك أكثر أساليب كرة القدم إثارة؟ لا. لم نكن فريقًا هجوميًا سلسًا مثل ليفربول، على سبيل المثال، لكننا كنا نتحكم في المباريات".

وأضاف: "عندما كان مانشستر سيتي يتقدم 1-0، كان من النادر جدًا أن نخسر المباراة. أعتقد أن إسبانيا تملك الحمض النووي نفسه. إذا سجلت هدفًا مبكرًا وسيطرت على المباراة، فلا أراها تخسر. أحيانًا تكون كرة القدم المملة هي كرة القدم الفائزة".

وتابع: "صدقوني، كنت سأقبل بلعب كرة قدم مملة مقابل أن أكون الآن في النهائي مع إنجلترا، وأن تكون لدينا فرصة لرفع كأس العالم. لم أكن لأهتم بكيفية تحقيق ذلك، ما دمنا فزنا باللقب ووضعنا نجمة أخرى على القميص".

رودري نسخة من "بوسكيتس"

وأشاد ووكر بزميله السابق في مانشستر سيتي وقائد إسبانيا رودري، الذي عانى من الإصابات منذ تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن مستواه أمام فرنسا أعاده إلى الصورة التي اعتاد رؤيتها منه قبل الإصابات.

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وقال: "ما قدمه رودري أمام فرنسا هو ما كنت أراه منه يوميًا عندما كان سليمًا. أرقامه تتحدث عن نفسها، وعندما يلعب مع مانشستر سيتي، فإننا في تسع مباريات من أصل عشر لا نخسر بسبب قدرته على التحكم في المباراة وفرض إيقاعها".

وأضاف: "إنه يلعب بالسرعة التي تناسبه، ويذكرني كثيرًا بسيرخيو بوسكيتس في طريقة تحركه وإدارته للملعب. ربما لا يكون لاعب الوسط الأكثر ديناميكية، لكن ذكاءه وقراءته للعبة يعوضان ذلك".

"كوكوريلا كابوس"

كما أشاد ووكر بالظهير الإسباني مارك كوكوريلا، معتبرًا أن اللعب ضده يمثل كابوسًا للمنافسين، وقال إنه لاعب "موجود في كل مكان"، لكنه في الوقت نفسه ملتزم جدًا ويؤدي مهامه بكفاءة، مؤكدًا أن هدفه في كأس العالم ليس تكوين الصداقات أو الحصول على الشعبية، بل الفوز بالمباريات.

ورغم ترشيحه لإسبانيا، أكد ووكر أنه سيشاهد النهائي بهدوء هذه المرة، بعد أن عاش التوتر خلال مباريات إنجلترا، وقال: "لا يهمني حقًا من سيفوز. إنها مباراة يمكنني الجلوس والاستمتاع بها، بدلًا من السير ذهابًا وإيابًا وأنا أشعر بالتوتر".

وأضاف أن إسبانيا لم تقدم، برأيه، أفضل كرة قدم لها خلال البطولة، بينما عاشت الأرجنتين على حافة الخطر في بعض المباريات، خصوصًا بعدما تأخرت 2-0 أمام مصر قبل أن تقلب النتيجة وتفوز.

وختم ووكر: "ستكون 100 دقيقة يضع فيها اللاعبون قلوبهم على المحك ويلعبون من أجل بلادهم. لذلك، أيًا كان الفائز، فمبروك له".

واعترف اللاعب الإنجليزي بأن منتخب بلاده سيشعر ببعض الندم بعد الخروج من نصف النهائي، قائلًا: "عندما تقترب جدًا من الوصول إلى النهائي، فمن الطبيعي أن تشعر بالندم وقليل من المرارة. كنت أتمنى أن أتحدث الآن عن إنجلترا وأن أشجعها على تجاوز الخط الأخير أخيرًا، لكن الأمر انتهى. كرة القدم قاسية، والعالم فيها لا يرحم، وعليك أن تنهض وتبدأ من جديد".