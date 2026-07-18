ضريبة الشغف.. فاتورة إضافية في انتظار جماهير نهائي كأس العالم

بينما تتجه أنظار العالم إلى ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي لمتابعة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، سيكون بعض المشجعين منشغلين بتفاصيل أخرى لا تقل أهمية عن التشكيلة الأساسية واللقطات الحاسمة، وهي قائمة أسعار الطعام والشراب داخل الملعب.

فالمباراة النهائية لن تكون مجرد 90 دقيقة من كرة القدم، إذ ستتخللها عروض موسيقية خلال الاستراحة الطويلة، ومراسم التتويج وتسليم الميداليات، واحتفالات رفع الكأس، ما يعني أن الجماهير التي ستملأ المدرجات ستقضي ساعات طويلة داخل الملعب، تحتاج خلالها إلى وجبات ومشروبات لمواكبة الحدث الأكبر في عالم الرياضة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كم ستكلف هذه التجربة؟ وكيف تقارن أسعار ملعب ميتلايف ببقية الملاعب المستضيفة للمونديال؟

ميتلايف.. خيارات كثيرة وأسعار متفاوتة

وكشف تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic) أسعار الأطعمة والمشروبات المتاحة للجماهير في الملاعب الـ16 التي استضافت مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجمع قائمة تضم أكثر من 100 صنف مختلف. وكانت النتيجة أن ملعب ميتلايف لا يُعد الأرخص، لكنه أيضا بعيد عن قائمة الأغلى، مع وجود فروقات واضحة بين الأكشاك المختلفة داخل الملعب.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمشجع الحصول على وجبة مكونة من 4 قطع دجاج مقرمش مع البطاطس المقلية ومشروب غازي مقابل 19 دولاراً، بينما يبلغ سعر الوجبة من دون المشروب نحو 14 إلى 15 دولاراً.

أما الخيارات الفردية فتشمل شطيرة اللحوم الباردة بـ16 دولاراً، والهوت دوغ مقابل 8.50 دولارات، والبطاطس المقلية بـ8 دولارات، والبطاطس مع الجبن بـ9 دولارات، والبيتزا بالجبن مقابل 11 دولاراً، وبالببروني مقابل 12 دولاراً.

ولمحبي الوجبات الخفيفة، يبلغ سعر كيس رقائق البطاطس 5 دولارات، بينما تصل كلفة المياه المعدنية الصغيرة إلى 5 دولارات، والمشروبات الغازية إلى 6 دولارات.

"المشجع أولا"

ورغم الانتقادات المعتادة لأسعار الطعام في الملاعب الكبرى، فإن ميتلايف يقدم صورة متوسطة مقارنة ببقية ملاعب مونديال 2026.

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ففي قائمة أسعار المياه، يحتل الملعب المركز السادس من حيث السعر، متساويا مع ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو، وبفارق كبير عن ملعب "إيه تي آند تي" قرب دالاس الذي تصل فيه العبوة إلى 8.25 دولارات.

أما المشروبات الغازية، فيقدم ميتلايف ثالث أرخص سعر بين الملاعب الـ16، إذ يقل سعره بأكثر من 5 دولارات عن الملاعب الأغلى التي تصل فيها العبوة إلى 11.39 دولاراً.

لكن تبقى المقارنة الأصعب مع ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، الذي اشتهر عالميا بسياسة "المشجع أولا" وأسعاره المنخفضة نسبيا مقارنة بالملاعب الأمريكية الأخرى.

نموذج مختلف في مونديال 2026

على عكس النسخ السابقة من كأس العالم، لم يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قائمة موحدة للأسعار والأطعمة في جميع الملاعب.

فقد سمح الاتحاد للمشغلين المحليين في كل ملعب بتحديد قوائمهم الخاصة، بعدما أبقى على الشركات التي تدير خدمات الطعام خلال مباريات الدوري المحلي أو دوري كرة القدم الأمريكية.

هذا النموذج أدى إلى تفاوت واضح في الأسعار بين الملاعب، وهو ما يعكس طبيعة السوق المحلية لكل مدينة، بدلا من وجود تسعيرة موحدة لجميع جماهير البطولة.