"مشروع رياضي لا تجاري".. شرط الحارس فوزينيا الوحيد قبل توقيع عقد جديد

أعلن حارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا عن رغبته في الاستمرار في الملاعب لموسم أو موسمين إضافيين، وذلك بعد أن خطف الأنظار بتألقه اللافت خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقد تحول فوزينيا إلى حديث الساعة منذ المباراة الأولى في المونديال، حيث وقف "جدارا منيعا" أمام وابل من تسديدات الهجومين الإسباني والأرجنتيني.

عقد قائم على القيمة الفنية

يعد فوزينيا أحد أبرز الاكتشافات المضيئة في البطولة. ورغم إعلانه النية لتمديد مسيرته الرياضية، فقد وضع شرطا حاسما لناديه المستقبلي.

ويرغب فوزينيا في أن يكون التعاقد معه مبنيا على قيمته الفنية والإضافة التي سيقدمها داخل أرضية الملعب، وليس استغلالا للشهرة الواسعة التي اكتسبها بعد المونديال.

وحظي الحارس المخضرم بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي بفضل بسالته في الذود عن مرماه، مساهما بذلك في قيادة منتخب بلاده لتسطير واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأمريكية، صرّح حارس المرمى -واسمه الكامل خوسيمار خوسيه إيفورا دياس- بأنه يتطلع لمواصلة الركض في الملاعب لموسم أو موسمين آخرين على الأقل، شريطة الانضمام إلى مشروع رياضي يُقدّر إمكاناته كلاعب.

وأضاف، ردا على سؤال حول الشائعات التي تربطه بنادي إنتر ميامي، حيث يلعب ليونيل ميسي: "أتمنى أن أجد فريقا يُقدّرني حقا لما يُمكنني تقديمه كلاعب، وليس لأسباب تسويقية".

ووفقا لفوزينيا البالغ 40 عاما، يبقى شغفه بكرة القدم هو الدافع الرئيسي له للبقاء نشطًا.

وقال: "هذا أول ما أريد حسمه لأني أعشق كرة القدم. أن أكون هنا في الأربعين من عمري.. ولأنني أشعر بهذا الشغف حقا، أريد أن ألعب لسنة أو سنتين أخريين على الأقل"، وتابع: "سيعتمد الأمر على استجابة جسدي، فلا أحد يعلم ما يخبئه الغد، لكنني أريد اللعب".

طريق وعر نحو الاحتراف

وفي سياق حديثه، استذكر الحارس العقبات الجسيمة التي واجهها لبناء مسيرته الدولية وصقل موهبته بعد مغادرته كاب فيردي؛ وأشار إلى أن احتراف كرة القدم كان يبدو له في طفولته حلما بعيد المنال.

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واختتم تصريحاته قائلا: "أعتقد أنني منذ طفولتي حلمت دائما بأن أكون لاعبا محترفا. لكن في بلدنا، تبدو فرص احتراف الرياضة ضئيلة ومعقدة للغاية"، مسلطا الضوء على التحديات البالغة التي تواجه المواهب الرياضية في هذا البلد الأفريقي للوصول إلى النجومية العالمية.