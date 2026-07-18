"ظننتها مزحة".. بالوغون يروي أغرب قصص مونديال 2026

أبدى مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون صدمته بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلغاء عقوبة إيقافه إثر البطاقة الحمراء التي تلقاها، ما منحه فرصة المشاركة أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، واصفًا لحظة إبلاغه بالقرار بأنها "غير واقعية" وبدا الأمر في البداية وكأنه "مزحة".

وجاءت تصريحات مهاجم موناكو الفرنسي خلال جلسة حوارية مع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، على هامش مهرجان "Fanatics Fest NYC 2026" المقام في مركز جافيتس بمدينة نيويورك بين 16 و19 يوليو/تموز، والذي يتزامن هذا العام مع نهائي كأس العالم ويستضيف مؤتمرات صحفية لمدربي المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية.

وقال بالوغون: "عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهي شعرت بصدمة كبيرة، وأعتقد أن الجماهير شعرت بالأمر نفسه. لكن في النهاية كان عليّ تقبل القرار والمضي قدما".

وكان هداف المنتخب الأمريكي في البطولة برصيد ثلاثة أهداف قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعدما اعتبرت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تدخله على المدافع البوسني طارق محرموفيتش عنيفًا إثر اصطدام أسفل حذائه بساقه.

وكشف بالوغون أن مدربه ماوريسيو بوتشيتينو طلب منه عقب المباراة البقاء جاهزًا، قائلًا: "كن مستعدًا". وأضاف: "ظننت أنه يحاول فقط رفع معنوياتي، ولم أتوقع أن يتغير القرار. لكن قبل يومين من مواجهة بلجيكا فوجئت بإبلاغي رسميًا بإلغاء الإيقاف والسماح لي بالعودة".

وجاء قرار إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق بالوغون بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، طالبه فيها بأن تراجع الهيئة الحاكمة لكرة القدم اللقطة، حيث رأى ترامب أن التدخل "لم يكن خطأً من الأساس".