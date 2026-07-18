رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

"ظننتها مزحة".. بالوغون يروي أغرب قصص مونديال 2026

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. is shown a red card by referee Raphael Claus REUTERS/Phil Noble
فولارين بالوغون يتلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة البوسنة والهرسك (رويترز)
Published On 18/7/2026

أبدى مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون صدمته بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلغاء عقوبة إيقافه إثر البطاقة الحمراء التي تلقاها، ما منحه فرصة المشاركة أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، واصفًا لحظة إبلاغه بالقرار بأنها "غير واقعية" وبدا الأمر في البداية وكأنه "مزحة".

وجاءت تصريحات مهاجم موناكو الفرنسي خلال جلسة حوارية مع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، على هامش مهرجان "Fanatics Fest NYC 2026" المقام في مركز جافيتس بمدينة نيويورك بين 16 و19 يوليو/تموز، والذي يتزامن هذا العام مع نهائي كأس العالم ويستضيف مؤتمرات صحفية لمدربي المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: (L-R) Maverick Carter, Folarin Balogun, Novak Djokovic, LeBron James, Travis Bennett, and Steelo Brim speak onstage during The Shop Live panel at Fanatics Fest NYC 2026 at Jacob Javits Center on July 17, 2026 in New York City. Roy Rochlin/Getty Images for Fanatics/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
فولارين بالوغون خلال جلسة حوارية إلى جانب ليبرون جيمس ونوفاك ديوكوفيتش وعدد من النجوم، ضمن فعالية رياضية في نيويورك (الفرنسية)

وقال بالوغون: "عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهي شعرت بصدمة كبيرة، وأعتقد أن الجماهير شعرت بالأمر نفسه. لكن في النهاية كان عليّ تقبل القرار والمضي قدما".

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وكان هداف المنتخب الأمريكي في البطولة برصيد ثلاثة أهداف قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعدما اعتبرت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تدخله على المدافع البوسني طارق محرموفيتش عنيفًا إثر اصطدام أسفل حذائه بساقه.

وكشف بالوغون أن مدربه ماوريسيو بوتشيتينو طلب منه عقب المباراة البقاء جاهزًا، قائلًا: "كن مستعدًا". وأضاف: "ظننت أنه يحاول فقط رفع معنوياتي، ولم أتوقع أن يتغير القرار. لكن قبل يومين من مواجهة بلجيكا فوجئت بإبلاغي رسميًا بإلغاء الإيقاف والسماح لي بالعودة".

وجاء قرار إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق بالوغون بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، طالبه فيها بأن تراجع الهيئة الحاكمة لكرة القدم اللقطة، حيث رأى ترامب أن التدخل "لم يكن خطأً من الأساس".

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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