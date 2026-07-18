دي لا فوينتي: ميسي لن يتكرر.. ولامين يجب أن يكون نفسه

أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن بلوغ نهائي كأس العالم عام 2026 يعد إنجازا بحد ذاته، مشددا على أن مواجهة الأرجنتين ستكون بين اثنين من أقوى منتخبات العالم، في مباراة يتوقع أن يحسمها الإبداع والموهبة أكثر من أي شيء آخر.

وقبل أقل من 48 ساعة على النهائي المرتقب، قال دي لا فوينتي إن مجرد خوض المباراة النهائية يمثل "امتيازا وشرفا"، مضيفا: "الوصول إلى النهائي دائما أفضل من عدم بلوغه. أوقع على خوض النهائي في كل مرة حتى لو انتهى بالخسارة، لكننا بالطبع سنقاتل من أجل الفوز بأسلحتنا ونقاط قوتنا أمام منافس يملك تاريخا وإنجازات كبيرة".

نهائي بين مدرستين كبيرتين

ووصف المدرب الإسباني المواجهة بأنها "عرض كروي كبير"، مشيرا إلى أن المنتخبين يتشابهان في كثير من الجوانب.

وقال: "نحن أمام منتخبين عظيمين، ولكل منهما أسلوبه. سنحاول فرض المباراة بالطريقة التي تناسبنا، كما سيفعل المنافس، لكنني أعتقد أن الموهبة ستكون العامل الحاسم في هذا النهائي".

وعن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي سيدير المباراة، اكتفى بالقول: "الحكام موجودون لمساعدة كرة القدم على تقديم أفضل عرض ممكن".

لامين يجب أن يكون نفسه

وتحدث دي لا فوينتي عن الحالة البدنية للجناح الشاب لامين جمال، مؤكدا أنه أصبح جاهزا للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها في نصف النهائي.

وقال: "إنه بخير، ولا توجد أي مشكلة بشأنه. تعرض لكدمة قوية، لكنه أكمل المباراة بصورة طبيعية. منحناه الراحة أمس، واليوم تدرب مع زملائه بشكل طبيعي".

ورفض المدرب الإسباني عقد مقارنات بين لامين جمال وليونيل ميسي، قائلا: "لامين يجب أن يكون لامين. ميسي لاعب لا يتكرر، ويقدم بطولة عالم استثنائية، بينما يمتلك لامين أيضا إمكانات هائلة ومستقبلا واعدا".

العمل ثم العمل

وعن السر وراء وصوله إلى النهائي التاسع في مسيرته التدريبية مع مختلف منتخبات إسبانيا، أوضح دي لا فوينتي أن الوصفة لا تتغير.

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وقال: "العمل، ثم العمل، ثم العمل. وحتى مع ذلك قد لا تسير الأمور كما تريد، لكن عندما يحدث ذلك يجب أن تواصل العمل والإصرار، وأن تحيط نفسك بلاعبين وجهاز فني يساعدونك على المنافسة على الألقاب".

إشادة بالأرجنتين

ورفض دي لا فوينتي الاتهامات التي تصف المنتخب الأرجنتيني بالاعتماد على اللعب الخشن أو غير النظيف، مؤكدا احترامه الكبير لبطل العالم.

وقال: "أحترم جميع الآراء، لكنني لا أوافق على ذلك. لدي إعجاب كبير بالمنتخب الأرجنتيني، فهو صنع التاريخ في السنوات الأخيرة، كما يقوده صديق لي. لكل منتخب أدواته الكروية، لكن في النهاية نحن أمام مباراة كرة قدم".